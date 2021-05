PANDÉMIE La vaccination contre le Covid-19 a été ouverte ce vendredi à toute personne de 16 ans et plus

Une injection d'une dose d'un vaccin contre le Covid-19 (illustration). — Gavriil Grigorov/TASS/Sipa USA/S

La Floride a levé ce lundi toutes les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19. Le gouverneur Ron DeSantis a promulgué une loi mettant fin à l’état d’urgence sanitaire et à toutes les mesures prises dans ce cadre.

La loi devait initialement prendre effet au 1er juillet mais le gouverneur a ensuite publié un décret avançant son entrée en vigueur au 3 mai. Il a justifié sa décision par l’efficacité et la disponibilité des vaccins dans l’Etat américain. « C’est ce qu’il faut faire au vu des données » dont on dispose, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

La vaccination ouverte à toutes et tous

La Floride compte 21,5 millions d’habitants. Près de 9 millions d’entre eux, soit 41,9 % de la population, ont déjà reçu au moins une dose d’un vaccin anti-coronavirus, selon les autorités sanitaires. « Les personnes qui ne sont pas encore vaccinées aujourd’hui ne le sont certainement pas à cause d’un manque de stocks ou de disponibilité » des sérums, a déclaré Ron DeSantis.

La vaccination a été ouverte ce vendredi en Floride à toutes les personnes de 16 ans et plus. Le justificatif de domiciliation n’est plus nécessaire, comme c’était le cas depuis janvier pour lutter contre le « tourisme vaccinal ». Aux Etats-Unis, les vaccins Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson sont disponibles parfois même sans rendez-vous dans de nombreux centres, pharmacies et supermarchés.