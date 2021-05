Donald Trump va-t-il retrouver son mégaphone ? Banni de Twitter et de Facebook après les émeutes du Capitole, l’ancien président américain a eu beaucoup de mal à se faire entendre avec ses communiqués de presse quasi-quotidiens lors des 100 premiers jours de Joe Biden. Mais il pourrait faire son retour sur Facebook si le conseil de surveillance du réseau, qui doit rendre sa décision mercredi, annulait son éviction.

Etabli l’an dernier, l'instance, sorte de Cour suprême de la modération financée par Facebook mais censée opérer en toute indépendance, a indiqué lundi qu’elle rendrait sa décision sur le compte de Donald Trump mercredi à 9 heures (15 heures, heure de Paris).

The Oversight Board will announce its decision on the case concerning former US President Trump on its website at https://t.co/NNQ9YCrcrh on May 5, 2021 at approximately 9:00 a.m. EDT.