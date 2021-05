TRAGEDIE Les deux jeunes frères étaient âgés de 12 et 18 ans. Le drame du 30 avril a fait au total 45 victimes

Des secouristes au mont Méron, le 30 avril 2021. — CHINE NOUVELLE/SIPA

La tragédie au Mont Méron le 30 avril compte également des Français parmi les victimes. Deux jeunes frères franco-israéliens sont morts dans la bousculade géante qui a été fatale à 45 personnes lors d’un pèlerinage juif dans le Nord d'Israël, ont indiqué dimanche des sources policières et diplomatiques à Jérusalem.

Les registres en hébreu de la police israélienne font état de deux Français morts : les frères Moshé et Yosef ElHadad, âgés respectivement de 12 et 18 ans. Des sources diplomatiques à Jérusalem ont précisé que les deux victimes étaient des citoyens « binationaux ».

Un jour de deuil national

Des centaines de personnes ont assisté samedi soir aux funérailles des deux adolescents à Meron, où les corps ont été chacun recouverts d’un talit (châle de prière) blanc. Israël observait par ailleurs dimanche un jour de deuil national en hommage aux victimes de la bousculade.

Les 45 victimes étaient des juifs ultraorthodoxes qui participaient à un vaste pèlerinage ayant rassemblé des dizaines de milliers de personnes au mont Méron, le plus grand rassemblement organisé dans le pays depuis le début de la pandémie de Covid-19. Peu après minuit, une masse humaine compacte s’est précipitée vers la sortie, s’agglutinant à un moment donné dans un couloir étroit et métallique. Des pèlerins se sont alors entassés les uns sur les autres et plusieurs personnes sont mortes écrasées.