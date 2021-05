La police belge est intervenue en force samedi en fin d’après-midi pour disperser plus d’un millier de personnes venues participer à une fête dans un parc à Bruxelles, malgré l’interdiction des autorités. Un ordre de dispersion a été donné peu avant 18h « au motif que les mesures sanitaires ne sont pas respectées », a annoncé la police de Bruxelles.

Les policiers ont alors fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogènes, provoquant des mouvements de foule, ont constaté des journalistes de l’AFP. Lors de l’intervention, une personne a été blessée par le jet d’un canon à eau et deux policiers ont été légèrement blessés, a précise en début de soirée le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

Il y a eu une quinzaine d’interpellations, selon l’élu, tandis qu’une centaine de personnes faisaient encore face aux policiers en tenue antiémeute vers 20h.

D’après le centre de crise, entre 1.500 et 2.000 personnes étaient présentes sur les pelouses du Bois de la Cambre au plus fort du rassemblement vers 17h. Il y avait un noyau dur de « 700 manifestants » sous l’œil de nombreux curieux et promeneurs, a nuancé une source officielle auprès de l’AFP.

Le rassemblement avait commencé dans une atmosphère bon enfant sous le soleil. « On est là pour défendre notre liberté. Le masque ? Non je n’en porte plus, je veux être libre », a expliqué à l’AFP un lycéen de 18 ans, venu de Flandre occidentale avec sa petite amie.

