Une école maternelle en Chine le 2 mars 2021 (illustration). — Chu Baorui / Costfoto/Sipa USA/S

C’est un véritable drame qui s’est joué mercredi aux alentours de 14 heures dans la région autonome du Guangxi. Un homme armé d’un couteau a attaqué une école maternelle à Beiliu, dans le sud de la Chine, tuant deux enfants et blessant 16 personnes dont deux enseignants.

Un suspect a été arrêté et une enquête est en cours, a indiqué l’agence officielle Xinhua. Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées après l’attaque montrent la violence subie par les enfants. Dans la cour de récréation, au milieu des toboggans et des balançoires, des élèves sont ensanglantés, tandis que d’autres allongés sur le sol ne bougent plus.

« Mentalement malade »

Selon des médias locaux, l’homme suspecté des faits aurait aux alentours de 25 ans. Ses motivations ne sont pas encore connues mais selon le Global Times qui relaie des informations de Jimu News la police locale indique que l’homme « pourrait être mentalement malade ». Sur Twitter, des vidéos de son arrestation circulent. On peut le voir emmené hors de l’école par deux policiers.

Les attaques au couteau sont fréquentes en Chine, pays qui réglemente strictement l’accès aux armes à feu. En 2018, un homme qui avait poignardé à mort neuf enfants et en avait blessé 11 dans le nord de la Chine avait été condamné à mort.