Le boardwalk de Venice Beach, à Los Angeles, le 29 mars 2021. — Mel Melcon/Los Angeles

Les consignes s’assouplissent. Les personnes vaccinées contre le Covid-19 n’ont plus besoin de porter de masque lorsqu’elles sont en extérieur, sauf lorsqu’ils se trouvent dans des foules, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines. Une mise à jour qui intervient alors que 37 % de la population adulte est complètement vaccinée.

« Si vous êtes entièrement vaccinés et que vous voulez participer à un petit rassemblement avec des gens qui sont vaccinés et non vaccinés (..) les données scientifiques montrent (…) que vous pouvez le faire en toute sécurité, sans masque », a déclaré Rochelle Walensky la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence fédérale de santé publique.

« En revanche, nous continuons à recommander le port du masque dans des endroits en extérieur très fréquentés, comme des stades pleins ou des concerts », a-t-elle ajouté lors d’un point presse.

Elle a justifié cela par le fait que dans ces situations, beaucoup de personnes non vaccinées, et potentiellement à risque de développer une forme grave du Covid-19, peuvent être présentes. « Aujourd’hui est un autre jour où nous pouvons faire un pas pour revenir à l’état normal des choses », avant le coronavirus, s’est-elle félicitée.

Plus de la moitié des adultes ont reçu au moins une dose

Par ailleurs, les CDC estiment désormais que les personnes non vaccinées peuvent également se promener, courir ou faire du vélo avec des membres de leur foyer, ou participer à de « petits rassemblements » en extérieur avec des personnes vaccinées, sans porter de masque. Ils doivent en revanche toujours se couvrir le visage si des personnes non vaccinées sont présentes.

Une personne est considérée comme vaccinée deux semaines après l’injection du vaccin (de la deuxième dose pour ceux s’administrant en deux injections), a rappelé la responsable.

Les autorités sanitaires ont mis à jour leurs recommandations en fonction de ces annonces. Aux Etats-Unis, les règles varient selon les Etats, et certains avaient mis en place des règles strictes imposant le port du masque partout en dehors de chez soi, même sans personne autour. Ces Etats devraient désormais faire évoluer ces obligations, même s’ils n’y sont pas absolument tenus.

Selon les données des CDC, 54 % de la population américaine adulte, soit plus de 140 millions de personnes, ont reçu au moins une dose et 37 % est complètement vaccinée.