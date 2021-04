SANTE La liste des bénéficiaires n'a pas encore été arrêtée, et les autorités sanitaires devront d'abord vérifier la qualité des doses stockées

Des boîtes de vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca (illustration). — Virginia Mayo/AP/SIPA

C’est un problème de riche. Les Etats-Unis, qui ont commandé trop de vaccins contre le Covid-19, vont fournir à d’autres pays 60 millions de doses AstraZeneca qui prennent la poussière, a annoncé lundi la Maison Blanche, jusque-là critiquée pour refuser d’exporter ce vaccin pas encore autorisé dans le pays.

« Les Etats-Unis vont débloquer 60 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca au bénéfice d’autres pays au fur et à mesure qu’elles seront disponibles », a tweeté Andy Slavitt, conseiller de la Maison Blanche pour la lutte contre le coronavirus. Il a balayé les critiques accusant Washington d’accumuler des doses sans s’en servir. « A l’heure actuelle, il n’y en a encore que très peu de disponibles. Aucun temps n’a vraiment été perdu », a-t-il souligné.

Assez de doses pour l’ensemble de la population

L’exécutif en est encore à « la planification » de cette mesure, a précisé la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, en promettant des détails « dans un futur proche » sur qui bénéficiera de ces vaccins. « Avant que les doses d’AstraZeneca ne soient envoyées depuis les Etats-Unis, la FDA (l’Agence des médicaments américaine) confirmera que ces doses répondent aux exigences de qualité », a-t-elle précisé. Washington avait déjà annoncé des accords pour envoyer 2,5 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca au Mexique, et 1,5 million au Canada.

Aux Etats-Unis, 54 % de la population adulte a reçu au moins une dose, et 37 % est déjà complètement vacciné. Seuls trois vaccins sont pour le moment autorisés : ceux de Pfizer/BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson, et il devrait y avoir assez de stocks pour vacciner l’ensemble de la population d’ici l’été. Du coup, des millions de doses du vaccin d’AstraZeneca ont été produites dans le pays, où elles ne peuvent pourtant pour le moment pas être utilisées.