Une manifestation des anti-vaccins à Londres. — Oli SCARFF / AFP

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des milliers de personnes défilant dans les rues de la capitale britannique. En fin d’après-midi, quelques centaines étaient encore réunies dans le centre de Londres. Ce samedi, les manifestants de la marche « Unite for freedom » (Unis pour la liberté) ont protesté contre le confinement et contre l’instauration possible de passeports vaccinaux afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Malgré les restrictions contre les rassemblements de masse et munis de banderoles et panneaux sur lesquels on pouvait lire des slogans comme « Vous êtes contrôlés », « Pas de masque, pas de vaxx, pas de confinement », ou encore « Reprenons notre liberté ! », les manifestants sont partis à 13 heures de Hyde Park. « Aujourd’hui, nous marchons pour notre liberté médicale », peut-on lire ce samedi sur la page Facebook de Save Our Rights Uk, un des organisateurs, qui dit se « mobiliser contre toute proposition de passeport vaccinal ou de certification du statut covid, car elles vont à l’encontre de l’éthique médicale et de nos droits humains ».

Levée des restrictions sanitaires à Londres

Cette marche a traversé Londres au moment où la capitale à commencé à lever ses restriction. Après plus de trois mois de confinement, les commerces non essentiels, les terrasses de pubs et de restaurants ainsi que les coiffeurs et salles de gym d’Angleterre ont rouvert leur portes il y a presque deux semaines.

Dans l’est de la Suisse, dans la petite ville de Rapperswil-Jona, une manifestation interdite par les autorités a réuni des milliers de personnes protestant contre les restrictions anti-coronavirus dans le pays. Portant rarement le masque, les manifestants ont marché, en arborant des drapeaux suisses et criant «Liberté».

Le gouvernement suisse accusé d’user de pouvoirs dictatoriaux

Selon la police, environ 4.000 personnes ont manifesté dans le calme pour ce nouveau rassemblement anti-restrictions sanitaires à l’appel du groupe baptisé Stiller protest («Protestation silencieuse»). Les autorités ont précisé avoir choisi de ne pas disperser la manifestation de crainte de débordements, estimant qu'«une forte répression n’aurait pas été justifiable en vertu de la loi».

Les manifestants accusent le gouvernement suisse d’user de pouvoirs dictatoriaux pour imposer des restrictions visant à freiner la propagation du Covid-19. Cette semaine, les infrastructures sportives et les terrasses des bars et restaurants ont rouvert. Mais les critiques estiment que le retour à une vie normale prend trop de temps.

La Suisse, qui compte 8,6 millions d’habitants, a enregistré près de 650.000 cas de contamination au coronavirus et près de 10.000 décès depuis le début de la pandémie. Près de 10 % de la population est vaccinée.