JUSTICE Les contraintes sanitaires ont poussé les autorités indonésiennes à organiser des procès à distance, même dans les cas les plus graves

Le drapeau indonésien lors d'une cérémonie officielle. (archives) — Agus Suparto/AP/SIPA

L’Indonésie a condamné des dizaines de prisonniers à la peine capitale par Zoom, ou d’autres applications vidéo, depuis le début de la pandémie, au cours de procédures « cruelles » qui peuvent nuire à leur défense, s’inquiètent les défenseurs des droits. Le pays d’Asie du Sud-Est organise des procès en ligne depuis que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ont contraint les tribunaux à abandonner la plupart des audiences publiques, notamment dans les affaires de drogue ou de meurtre qui peuvent déboucher sur la peine capitale.

La pandémie n’a pas freiné le nombre de condamnations à mort prononcées dans l’archipel, au contraire : au moins 177 personnes ont été condamnées à la peine capitale en 2020, selon un décompte d’Amnesty International, contre environ 80 l’année précédente. Dans une centaine de cas l’an dernier, les juges n’ont vu le visage des accusés que via un écran. La plupart des condamnés à mort l’ont été pour trafic de drogue, très sévèrement puni dans le pays qui compte la plus importante population musulmane au monde. De nombreux Indonésiens ou étrangers ont déjà été exécutés pour ce motif.

L’Indonésie à contre-courant

Au mois d’avril, 13 membres d’un réseau de trafiquants, dont trois Iraniens et un Pakistanais ont reçu une peine de mort, prononcée en ligne, pour avoir transporté 400 kg de méthamphétamine en Indonésie. Mercredi, un tribunal de Jakarta a condamné six militants islamistes à la peine capitale par lien vidéo pour leur rôle dans des émeutes en prison en 2018 qui avaient fait cinq morts parmi les forces de l’ordre. « Les audiences virtuelles sapent les droits des accusés qui risquent la peine de mort », déplore Usman Hamid, le directeur d’Amesty International pour l’Indonésie.

« La peine capitale a toujours été une punition cruelle. Mais cette tendance (à prononcer la sentence) en ligne ajoute à l’injustice et à la cruauté ». Si le nombre des exécutions et des condamnations à mort a baissé dans le monde l’an dernier, selon le rapport annuel d’Amnesty publié cette semaine, l’Indonésie est à contre-courant avec une hausse du nombre des peines capitales prononcées par rapport aux années précédentes. Mais les audiences en ligne empêchent les accusés de se défendre au mieux dans des procès souvent interrompus par des coupures d’internet, ou d’autres problèmes techniques, soulignent les ONG.

Un moratoire de facto sur les peines de morts

« Les plateformes virtuelles (…) présentent le risque de violations importantes du droit à un procès équitable et pèse sur la qualité de leur défense », relève l’ONG Harm Reduction International dans un rapport récent sur les peines capitales pour trafic de drogue. Des avocats se sont plaints de ne pas avoir pu s’entretenir avec leurs clients à cause des restrictions dues aux virus. Et les familles des accusées ont souvent été empêchées d’assister aux audiences qui, en temps normal, sont ouvertes au public. « Ces audiences virtuelles sont clairement au détriment des accusés », remarque l’avocat indonésien Dedi Setiadi.

Peu de données sont disponibles sur le nombre de peines capitales prononcées en ligne dans le monde. Mais l’Indonésie se distingue par un grand nombre de ces sentences. Singapour, où le trafic de drogue et le meurtre sont passibles de peine de mort, a prononcé en ligne au moins une peine capitale par pendaison depuis le début de la pandémie. L’Indonésie n’a pas procédé à une exécution depuis 2016, appliquant un moratoire de facto, mais son système judiciaire continue à prononcer des peines capitales par dizaines chaque année.