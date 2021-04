Fatalement, les images rappellent la cérémonie d’adieu à George Floyd. La même ville, Minneapolis. Le même pasteur, Al Sharpton, et les mêmes élus locaux. Et surtout les mêmes larmes et la colère des familles face à des vies fauchées par des policiers américains. « Que cesse la tristesse dans cette ville », a imploré un homme sur la scène de l’église Shiloh Temple de Minneapolis, avant le début des funérailles de Daunte Wright, un jeune afro-américain tué le 11 avril par une policière blanche lors d’un banal contrôle routier.

L’édifice peut paraître modeste à première vue de l’extérieur. Mais derrière ses murs de briques grises, se trouve un amphithéâtre de plusieurs centaines de sièges, tous remplis, et tous tournés vers une grande estrade. C’est là, dans un quartier commerçant de cette métropole du nord des Etats-Unis, que se déroulent jeudi les obsèques de Daunte Wright. La cérémonie a lieu deux jours seulement après le verdict rendu dans le procès de Derek Chauvin, le policier blanc reconnu coupable du meurtre de George Floyd dans la même ville l’an dernier.

Dans la salle pleine à craquer, le cercueil blanc de Daunte Wright trône devant l’estrade, un énorme bouquet de roses rouges posé dessus. Des photos et des vidéos du défunt à différents âges de sa vie sont projetées de chaque côté de l’estrade. Une chorale de gospel chante à faire s’ébranler les fondations de l’église, avant qu’un joueur de trompette ne fasse se lever l’ensemble de l’audience, grâce à un émouvant solo de plusieurs minutes. Il est applaudi à tout rompre.

Le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques a prononcé l’oraison funèbre, comme il l’avait fait pour George Floyd, dont la famille est présente dans la salle. « Nous devons élever la voix lorsqu’il a une injustice », a tonné Al Sharpton pendant son discours. C’est organisation du révérend, le National Action Network (Réseau d’action national), qui a payé l’ensemble des frais liés aux funérailles.

Ben Crump at Daunte Wright’s funeral: "If we don’t fight for our children, we can’t expect nobody else to fight for our children like us. And we have to fight for our children until hell freezes over, and then we have to be prepared to fight on the ice." pic.twitter.com/lEgaSeA5Nt