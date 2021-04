REACTIONS L'ex-policier a été reconnu coupable de toutes les charges, mardi, un verdict salué comme un possible «tournant historique» dans la lutte contre les injustices raciales

La joie de Philonise Floyd (gauche), de l'avocat Ben Crump et du pasteur Al Sharpton alors que Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. — Julio Cortez/AP/SIPA

George Floyd est décédé d’un manque d’oxygène, mais mardi soir, sa famille peut « à nouveau respirer ». Car Derek Chauvin a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui, notamment du « meurtre au 2nd degré » de George Floyd, un verdict rarissime contre un policier pris à l’unanimité par le jury après moins de 24 heures de délibérations. Un « tournant dans l’Histoire », un nom devenu « synonyme de justice », un soulagement : les réactions pleuvaient mardi aux Etats-Unis, et à travers le monde, même si de nombreuses voix, comme Joe Biden et Barack Obama, ont souligné que ce n’était « qu’un premier pas » dans la lutte contre les injustices raciales.

Philonise Floyd, qui avait témoigné en larmes et raconté au jury ses souvenirs de son grand frère, a levé la main en signe de victoire, aux côtés de l’avocat de la famille, Ben Crump, et du pasteur Al Sharpton. Pour ce dernier, George Floyd est « devenu un symbole, pour que (les policiers) enlèvent leur genou de notre cou ».

Le révérend Al Sharpton, arm in arm avec la famille de George Floyd, notamment son frère Philonise Floyd et l'avocat Ben Crump, et qui "remercie Dieu" pour ce verdict. "George Floyd est devenu un symbole, qu'ils enlèvent leur genou de notre cou" #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/8EYh2hKv7D — Philippe Berry (@ptiberry) April 20, 2021

« Coupable ! Une justice obtenue dans la douleur a finalement été accordée à la famille de George Floyd », a réagi Ben Crump. « Ce verdict est un tournant dans l’Histoire. » A Minneapolis des centaines de personnes étaient rassemblées devant le tribunal et ont célébré ce verdict par des cris de joie, en scandant le nom de George Floyd.

Kamala Harris « soulagée »

Kamala Harris, elle, a poussé « un soupir de soulagement ». « Cela n’enlève toutefois pas la douleur », a poursuivi la première vice-présidente noire de l’histoire des Etats-Unis. « Les Américains noirs, particulièrement les hommes noirs, ont été traités à travers ce pays comme s’ils n’étaient pas des hommes. Nous devons encore réformer le système » a-t-elle plaidé, alors que plusieurs élus planchent sur un projet de loi encadrant plus strictement l’usage de la force des policiers.

Dans un discours solennel, Joe Biden a appelé l’Amérique à lutter contre le racisme qui « entache » son âme. « L’heure est venue pour ce pays de se rassembler », a ajouté le président américain. « Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George » mais cette décision peut être le moment d’un « changement significatif ».

Un « premier pas »

« Aujourd’hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu’il fallait faire », a écrit Barack Obama, saluant un « premier pas ». « Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu’un seul verdict dans un seul procès », a ajouté le premier président noir des Etats-Unis, en appelant à poursuivre « le combat » pour lutter contre le racisme et les violences policières. « On ne peut pas s’arrêter là. »

« La couleur de peau détermine encore bien trop souvent comment quelqu’un est traité dans presque toutes les sphères de la vie américaine », a souligné Bill Clinton. « Si le verdict ne nous ramènera pas George Floyd, il peut nous aider à empêcher d’autres morts insensées et nous rapprocher du jour où nous serons tous traités de la même manière », a ajouté l’ex-président démocrate.

Les réactions ont dépassé les frontières américaines. « Je salue ce verdict », a écrit Boris Johnson. « J’ai été consterné par la mort de George Floyd et je salue ce verdict. Mes pensées ce soir vont à la famille de George Floyd et à ses amis. »