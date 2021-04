Un homme passe à vélo devant la terrasse fermée de la la place des Musées, le 23 octobre 2020 à Amsterdam, aux Pays-Bas. — Paulo Amorim/Sipa USA/SIPA

Un air de déconfinement et de pause-café en terrasse. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé ce mardi l’assouplissement des mesures contre le Covid-19 aux Pays-Bas.

Il a notamment annoncé une levée du couvre-feu et une réouverture partielle des terrasses des cafés à partir du 28 avril. L’introduction en janvier du couvre-feu, le premier aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclenché les pires émeutes dans ce pays depuis des décennies.

« Plus de liberté »

« Nous sommes bien sûr heureux que cela soit à nouveau possible car la société aspire à plus de liberté », a déclaré Mark Rutte au cours d’une conférence de presse, ajoutant qu’il s’agissait d’une « étape très prudente ». Les terrasses pourront rouvrir entre 12 heures et 18 heures et accueillir un maximum de 50 personnes en même temps, a-t-il précisé. Les Néerlandais seront également autorisés à avoir deux invités à la maison par jour, au lieu d’un seul actuellement.

Depuis le début de la crise sanitaire l’année dernière, les Pays-Bas, qui comptent un peu plus de 17 millions d’habitants, ont enregistré plus d’1,3 million de cas de Covid-19 et la mort de plus de 16.000 personnes liée à cette maladie.