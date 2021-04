Mort de George Floyd EN DIRECT : Le verdict du procès Chauvin va être annoncé dans l’heure…

Il aura donc fallu moins d’une journée de délibérations. Au procès de Derek Chauvin, l’ex-policier jugé pour le meurtre de George Floyd, les 12 jurés se sont mis d’accord sur un verdict, mardi, qui doit être annoncé au tribunal entre 15h30 et 16h00 (entre 22h30 et 23h00, heure de Paris). Alors que Minneapolis est sous tensions après la mort de Daunte Wright, Joe Biden a dit mardi « prier pour le bon verdict », estimant que les preuves contre Derek Chauvin étaient « accablantes ».

Derek Chauvin a été inculpé de trois charges : meurtre au 2nd degré, meurtre au 3e degré et homicide involontaire. Le jury va rendre trois verdicts. En cas de culpabilité, le juge Cahill décidera dans un second temps – sans doute pas avant plusieurs semaines – d’une condamnation. En théorie, le maximum pour un meurtre au second degré est une peine de 40 ans de réclusion, mais Derek Chauvin a été inculpé de la variante « non intentionnelle ». Du fait de son absence d’antécédents, il risque normalement entre 10 et 15 ans de prison, selon la grille des peines du Minnesota, mais les procureurs pourraient demander une sentence plus lourde.