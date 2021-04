DIPLOMATIE Les relations se tendent un peu plus encore entre la Russie et les Etats-Unis

Sur la Place rouge à Moscou, le 20 décembre 2020. — SOPA Images/SIPA

La Russie a annoncé vendredi interdire d’entrée sur son territoire les ministres américains de la Justice, de la Sécurité intérieure, la conseillère en politique intérieure, le patron du FBI et la directrice du renseignement. Outre Merrick Garland, Alejandro Mayorkas, Susan Rice, Christopher Wray et Avril Haines, le ministère russe des Affaires étrangères a dit appliquer la même mesure au chef du bureau des prisons Michael Carvajal, à l’ancien conseiller de Donald Trump John Bolton et à l’ex-chef de la CIA Robert James Woolsey.

Selon le ministère, ces responsables ont « participé à la mise en œuvre de la ligne antirusse » suivie par la politique américaine. Il a décidé de rendre publics les noms des personnes déclarées non gratae, une liste d’ordinaire secrète, du fait du « caractère sans précédent » des tensions provoquées par Washington.

Dix diplomates américains expulsés

La Russie a aussi annoncé qu’elle allait expulser dix diplomates américains en réponse aux sanctions prises la veille par les Etats-Unis, ajoutant avoir « recommandé » à l’ambassadeur américain à Moscou de rentrer à Washington.

« Dix diplomates ont été inclus à la liste qui nous a été remise avec la demande qu’ils quittent les Etats-Unis. Nous allons répondre à cette mesure de manière réciproque et demanderons à dix diplomates américains en Russie de quitter notre pays », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au cours d’une conférence de presse.

Sergueï Lavrov a également évoqué une série de mesures de représailles telles que l’interdiction faite aux représentations diplomatiques américaines en Russie d’embaucher des Russes ou des citoyens d’autres pays que les Etats-Unis et un renforcement des restrictions dans les déplacements des diplomates américains sur le territoire russe.

Fin des activités des fondations et ONG américaines

« Autre mesure : nous allons restreindre et mettre fin aux activités des fondations et ONG américaines sur notre territoire, qui, en réalité, s’ingèrent ouvertement dans notre vie politique intérieure », a-t-il poursuivi. Le chef de la diplomatie russe a également assuré que Moscou avait « la possibilité de prendre des mesures douloureuses pour les entreprises américaines », mais les gardait « en réserve » pour le moment.

Washington a annoncé jeudi une nouvelle vague de sanctions à l’encontre de la Russie, en riposte à une série d’actes qu’il lui impute, dont des cyberattaques massives et des ingérences dans l’élection présidentielle américaine de novembre. Moscou dément de son côté toute implication. Ces sanctions visent en particulier la dette souveraine russe.

Le président américain Joe Biden a néanmoins proposé en début de semaine à son homologue russe un sommet en terrain neutre.