Adam Toledo, 13 ans, a levé les mains en l'air avant d'être abattu par un policier de Chicago le 29 mars 2021. — Chicago Police

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Les images sont terribles. Depuis 15 jours et la mort du jeune Adam Toledo, tué le 29 mars par la police, la colère monte à Chicago. Et après la publication de la vidéo filmée par la bodycam du policier (disponible ici, attention, les images sont choquantes), la maire Lori Lightfoot a appelé au calme, jeudi, redoutant des manifestations et de possibles débordements, en plein procès de Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd et quatre jours après la mort de Daunte Wright à Minneapolis.

Adam Toledo, 13 ans, était en classe de 5e. - Famille

Adam Toledo, 13 ans, a été tué à 2h38 dans la nuit du 28 au 29 mars lors d’une course-poursuite. Mais contrairement à ce qu’avaient d’abord indiqué les autorités, il ne semblait pas tenir de pistolet quand il a levé les mains en l’air. Une arme a toutefois été retrouvée à proximité. Les images sont de mauvaise qualité, mais il semble que le collégien s’en soit débarrassée une fraction de seconde avant d’être abattu, ce qui pourrait convaincre un grand jury que l'usage de la force était justifié.

La police arrive sur place après un signalement de coups de feu. Adam Toledo et Ruben Roman, 21 ans, prennent la fuite dans une allée. Eric Stillman, un policier de 34 ans, prend en chasse le plus jeune des suspects. « Arrête-toi, putain », crie-t-il, puis « Montre-moi tes mains, putain ». Adam Toledo se retourne et lève les mains en l’air. Le policier tire dans la même seconde. Le jeune garçon s'effondre.

Vague de violences à Chicago

« Ça va ? Où est-ce que tu es blessé ? », demande l’officier en soulevant le hoodie d'Adam, touché à la poitrine, la bouche en sang. Le policier appelle une ambulance et effectue un massage cardiaque, en vain.

Dans la suite de la vidéo, on voit un pistolet au sol, à deux mètres à droite du corps de l'adolescent. Selon les autorités, c’est bien l’arme avec laquelle des coups de feu ont été tirés un peu plus tôt, et des résidus de poudre ont été retrouvés sur les doigts de la jeune victime.

« Nous avons échoué à (protéger) Adam. On doit faire plus pour s’assurer que des enfants comme Adam ne se retrouvent pas dans un tel face-à-face », a déclaré Lori Lightfoot. Selon ABC News, Ruben Roman, qui a été arrêté, fait partie d’un gang. En proie à des violences depuis des années, Chicago avait réalisé des progrès ces dernières années : le nombre de meurtres a baissé de 762 en 2016 à 492 en 2019. Mais il a explosé de 50 % en 2020 (769), dans un phénomène de hausse globale des violences qui touche la plupart des grandes villes américaines.