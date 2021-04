PRECAUTION Réunis par les Centres américains de lutte et de prévention des maladies, les experts ont demandé plus de temps pour analyser les données sur la formation de caillots sanguins

Des boites du vaccin Janssen Covid-19 de Johnson — David Zalubowski/AP/SIPA

Les Américains vont devoir encore attendre avant de pouvoir de nouveau utiliser le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson. Les Etats-Unis ont décidé d’une pause supplémentaire d’au moins une pause dans l’administration du vaccin Janssen. Un groupe d’experts réunis mercredi a en effet considéré avoir besoin de plus de temps pour évaluer les possibles liens de ce produit avec la formation de graves caillots sanguins.

Les experts se sont réunis à la demande des Centres américains de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence américaine de santé publique, après la découverte de six cas de femmes, dont une est décédée, ayant développé des cas graves de caillots sanguins après leur injection, aux Etats-Unis. Un septième cas problématique, celui d’une femme de 28 ans, a été évoqué pendant la réunion. Le vaccin de Johnson & Johnson a déjà été administré à 7,5 millions de personnes dans le pays.

Les experts auraient pu décider d’une restriction du vaccin à certaines parties de la population, mais la plupart d’entre eux ont déclaré avoir besoin d’étudier plus de données avant de trancher.

Une décision majoritaire mais pas unanime

Selon les experts, cette décision n’est qu’une mesure de précaution et non une mise à l’écart définitive, qui ne dirait pas son nom, du vaccin. « Je ne veux pas qu’on laisse penser qu’il y a quelque chose de fondamentalement mauvais avec ce vaccin », a déclaré Beth Bell, présidente du groupe d’experts. « Mais je veux être capable de comprendre et de défendre la décision que j’ai prise sur la base d’une quantité raisonnable de données », a-t-elle ajouté.

Certains membres du groupe se sont toutefois prononcés contre le maintien de cette pause, craignant qu’elle n’ait un impact plus fort sur les groupes vulnérables, plus faciles à atteindre avec ce vaccin à dose unique pouvant être conservés dans les réfrigérateurs. Mais la majorité a considéré qu’étant donné la gravité des caillots sanguins, qui peuvent avoir des conséquences neurologiques dévastatrices même quand ils ne sont pas mortels, une étude plus poussée était nécessaire.

Des stocks Moderna et Pfizer suffisants

Selon des présentations faites au groupe, les six premiers cas identifiés concernaient tous des femmes sans antécédents de caillots sanguins, et l’une prenait un traitement contraceptif oral à base d’œstrogène/progestérone. La femme décédée avait 45 ans, et trois des femmes avaient également des caillots sanguins à l’extérieur cerveau. Même si le lien avec le vaccin n’a pas été démontré, les scientifiques le considèrent comme la « cause probable » de ce phénomène.

La date de la prochaine réunion des experts n’a pas été fixée, mais devrait se tenir d’ici sept à dix jours. En attendant, les autorités américaines ont souligné qu’elles disposaient d’assez de vaccins Moderna et Pfizer pour répondre aux besoins de la population adulte d’ici la fin du mois de juillet.