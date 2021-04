EPIDEMIE Fermés depuis octobre dernier, les cafés et restaurants de Belgique ont enfin obtenu une date de réouverture partielle

Une terrasse de restaurant (illustration). — ANP / 20 Minutes

Les cafés et restaurants de Belgique, contraints de fermer fin octobre en raison de la pandémie de coronavirus, pourront rouvrir leurs terrasses le samedi 8 mai. Le nombre de consommateurs par table devra en revanche être limité a indiqué une source gouvernementale.

Dans une conférence de presse annoncée pour 17 heures, le Premier ministre, Alexander De Croo, devait détailler les conditions de cette réouverture et toute une série de mesures visant à assouplir le confinement partiel dans lequel vit le pays.

Pas encore de date pour les entreprises de la culture

Il est vrai que la question de la réouverture des cafés et restaurants fait l’objet, depuis plusieurs jours, de vifs débats en Belgique. Pour la première fois en une année de pandémie, les grandes fédérations du secteur (Horeca), associant les brasseurs belges, ont financé une vaste campagne publicitaire. Lancée mercredi dans les médias, cette campagne réclame une réouverture totale (en intérieur et en extérieur) le samedi 1er mai. « Six entreprises sur dix de l’horeca sont en difficulté », déplore le secteur.

A l’issue de la réunion, qui s’est tenue mercredi, le premier ministre devrait annoncer la réouverture des écoles, comme prévu, lundi prochain. Les voyages non essentiels hors des frontières devraient pouvoir reprendre lundi prochain. La reprise pour les métiers de contact (dont les coiffeurs) interviendra le 26 avril.

En revanche, d’après les médias belges, les perspectives de reprise pour le secteur de culture et les salles de spectacle pourraient faire l’objet d’une autre réunion à la fin avril.