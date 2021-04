Le financier Bernard Madoff. (archives) — STAN HONDA / AFP

Financier et investisseur le plus en vue de la place de New York avant de tomber pour escroquerie à la suite de la crise de 2008, Bernard Madoff est mort à l’âge de 82 ans, a-t-on appris ce mercredi. Il avait été condamné en 2009 à 150 ans de prison, et purgeait sa peine dans un pénitencier de Caroline du Nord, aux Etats-Unis.

Après l’effondrement des marchés boursiers à la rentrée 2008, son escroquerie a été révélée au grand jour. Elle suivait la méthode frauduleuse dite de la pyramide de Ponzi, qui consiste à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens. C’est la plus grande escroquerie de l’histoire.

