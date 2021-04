Photo d'illustration de la Manche, au large des côtés françaises. — Sameer Al-DOUMY / AFP

Traversée manquée. Quatre embarcations, avec à leur bord au total 84 migrants qui tentaient de gagner les côtes britanniques, ont été secourues ce samedi au large du littoral français, a indiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué.

Depuis la fin 2018, ces traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient malgré les mises en garde répétées des autorités soulignant le danger lié à la densité du trafic, aux forts courants et à la faible température de l’eau. En 2020, plus de 9.500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.

Plusieurs opérations dans la nuit

Un patrouilleur de la Marine nationale a d’abord récupéré dans la nuit 11 migrants au large du Touquet (Pas-de-Calais) et les a déposés au port de Boulogne-sur-Mer vers 4 heures. Puis, au large de Boulogne-sur-Mer, un remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage a secouru 24 naufragés, dont cinq enfants.

Alors en patrouille en mer, une vedette de surveillance de la gendarmerie maritime a remarqué une embarcation de migrants « en difficulté » au large de Sangatte et a récupéré les 30 migrants, dont une femme et un bébé. Ils ont été ramenés à terre vers 6h45. Parallèlement, le sémaphore de Boulogne-sur-Mer a signalé une embarcation « en difficulté » au large d’Ambleteuse. Un canot de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a récupéré les 19 migrants, dont deux femmes et deux enfants, et les a ramenés sur littoral vers 8 heures.