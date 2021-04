La Première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, lors d'une déclaration sur le Covid-19, à Wellington le 5 mars 2021. — AFP

C’est une nouvelle contamination au coronavirus qui a la particularité de souligner la difficulté d’autoriser à nouveau les voyages sans quarantaine. Les autorités sanitaires néo-zélandaises ont confirmé ce jeudi l’apparition d’un cas local à Auckland. La personne testée positive au Covid-19 est un agent de sécurité travaillant dans un hôtel où les Néo-Zélandais sont placés en quarantaine à leur retour de l’étranger.

Cette annonce vient surtout deux jours après la décision d’ouvrir une « bulle » avec l’Australie au sein de laquelle les ressortissants des deux pays pourront à nouveau voyager. Aucun confinement de la plus grande ville du pays ni aucun changement concernant l’ouverture de cette future « bulle » ne semblent pour le moment envisagé. La Première ministre Jacinda Ardern a cependant annoncé la suspension immédiate des vols en provenance de l’Inde, d’où sont arrivés ces dernières semaines la plupart des porteurs du virus.

La « bulle » entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie doit ouvrir le 19 avril, soit un peu plus d’un an après que l’archipel du Pacifique Sud a fermé ses frontières en raison de la pandémie. Depuis, les deux pays ont largement jugulé l’épidémie, enregistrant seulement sporadiquement quelques foyers de contaminations rapidement maîtrisés avec la mise en place de courts confinements locaux.

Quelque 95 cas actifs

Les autorités ont cependant indiqué qu’en cas d’apparition d’un certain nombre de cas de Covid-19, elles pourraient suspendre « la bulle ». Les habitants ayant décidé de se rendre dans le pays voisin pourraient ainsi se retrouver soudainement contraints d’effectuer une quarantaine coûteuse à leur retour.

La Nouvelle-Zélande compte actuellement 95 cas actifs de Covid-19 : l’agent de sécurité ainsi que 94 autres personnes arrivant de l’étranger et testées positives à leur arrivée. Tous ont été placés dans un centre spécial de quarantaine. La plupart des personnes testées positives sont des voyageurs de retour d’Inde via Dubaï. La Première ministre a indiqué que la suspension de l’entrée en Nouvelle-Zélande pour les arrivées en provenance d’Inde sera en vigueur du 11 au 28 avril.