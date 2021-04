Une dose de vaccin injectée à Thimphou au Bhoutan, le 27 mars 2021. — AFP

Le Bhoutan a indiqué ce mercredi être parvenu en neuf jours à vacciner contre le Covid-19 environ 60 % de sa population. Des responsables du petit royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine ont assuré à l’AFP que 470.000 personnes, sur une population totale de 770.000 habitants, avaient reçu la première injection du vaccin AstraZeneca offert par l’Inde.

Le Bhoutan devient ainsi le pays qui est parvenu le plus rapidement à vacciner une telle proportion de sa population, devant les Seychelles, Israël et les Emirats arabes unis, selon une analyse de l’AFP.

Un seul décès du Covid

Lorsque la campagne a été lancée le 27 mars, son objectif était de vacciner 533.000 adultes (à l’exception des femmes enceintes, des mères récentes, des personnes ayant des problèmes de santé et des malades chroniques) en seulement une semaine. Ce délai a ensuite été allongé.

Un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré à l’AFP que la campagne visait désormais les personnes de plus de 70 ans et les handicapés. Le Bhoutan n’a pour l’instant enregistré que 896 infections et un seul mort.