Transfert d'un patient dans un hôpital de Brasilia, la capitale du Brésil, le 1er avril 2021. — Eraldo Peres/AP/SIPA

Face au coronavirus, le Brésil accumule des records dont il se serait bien passé. Il a ainsi franchi pour la première fois mardi le seuil des 4.000 morts de Covid-19 en une seule journée, avec 4.195 décès enregistrés en 24 heures, selon le ministère de la Santé. C’est le deuxième pays le plus endeuillé au monde en chiffres absolus, après les Etats-Unis, avec un total de 336.947 décès. Le Brésil est aussi au deuxième rang mondial en termes de contaminations, avec 13.100.580 cas confirmés, 86.979 lors des dernières 24 heures.

La pandémie semble totalement hors de contrôle dans le plus grand pays d’Amérique Latine, qui compte 212 millions d’habitants. En seulement six jours, plus de 15.000 décès ont été recensés en ce mois d’avril au Brésil, avec 2.757 morts par jour en moyenne. Surtout, les spécialistes craignent une hécatombe encore pire que celle de mars, quand 66.000 vies avaient été fauchées par le virus, près du double de juillet, le pire mois de l’an dernier.

Dans la plupart des régions, les hôpitaux sont saturés. À Sao Paulo, la ville la plus peuplée et la capitale économique du pays, des autobus habituellement réservés au transport scolaire ont commencé à être utilisés pour transporter des cadavres. Les cimetières y sont tellement débordés que des enterrements ont lieu de nuit pour faire face à l’afflux continu de nouveaux corps à inhumer.

Des mesures sanitaires contradictoires

En dépit de cette situation sanitaire catastrophique, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, très critiqué pour sa gestion chaotique de la pandémie, continue de remettre en cause les restrictions imposées par les maires et les gouverneurs des Etats. En l’absence d’une vraie coordination au niveau national, chaque ville et chaque Etat finit en effet par prendre des mesures souvent insuffisantes et parfois contradictoires.

Parallèlement, la vaccination, qui a débuté tardivement, à la mi-janvier, se poursuit à un rythme jugé trop lent par les spécialistes. À ce jour, près de 20 millions de personnes ont reçu la première dose, soit 9,4 % de la population, et 5,8 millions la seconde (2,7 %).