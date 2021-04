VIOLENCE Le Conseil de défense et de sécurité, plus haute instance de sécurité du Soudan, a instauré l’état d’urgence dans cette région

Un militaire soudanais avec un drapeau du Soudan sur son arme (illustration). — Hussein Malla/AP

La violence ne retombe pas au Darfour-Ouest, contraignant les autorités a décrété lundi soir l’état d’urgence. Au moins quarante personnes ont été tuées et 58 blessées dans des affrontements tribaux depuis samedi à El-Geneina, la capitale de cette région du Soudan.

« Depuis le 3 avril, 40 personnes ont été tuées dans les récents affrontements entre les Al-Massalit et les tribus arabes. La situation reste tendue dans la ville d’El-Geneina », a confirmé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA). « La commission de l’aide humanitaire du gouvernement signale (…) 58 blessés », a-t-elle ajouté. Plus tôt dans la journée de lundi, le Comité central des médecins soudanais, un organisme fondé en 2016 pour représenter la communauté médicale, avait annoncé un bilan provisoire de 18 morts et 54 blessés.

Une situation explosive

Pour tenter de calmer la situation, le Conseil de défense et de sécurité, plus haute instance de sécurité du pays, a donc annoncé lundi soir l’instauration de « l’état d’urgence dans l’Etat du Darfour-Ouest » et le déploiement de « forces régulières ». Selon l’ONU, les heurts ont démarré après que deux personnes sont mortes et deux autres ont été blessées lorsqu’un homme a tiré sur des membres de la tribu des Al-Massalit qui remorquaient samedi leur voiture jusqu’à El-Geneina.

Des affrontements tribaux ont déjà eu lieu en janvier au Darfour, faisant plus de 200 morts, un peu plus de deux semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l’ONU et de l’Union Africaine (Minuad). El-Geneina avait payé le plus lourd tribut avec plus d’une centaine de morts, 132 blessés et 108.000 personnes déplacées, selon OCHA.

Un accord de paix fragile

Le conflit au Darfour a éclaté en 2003 entre des forces du régime de l’ex-président Omar el-Béchir, destitué en avril 2019 sous la pression de la rue, et des membres de minorités ethniques s’estimant marginalisées. Le gouvernement de transition, mis en place après la chute d’Omar el-Béchir, a signé en octobre un accord de paix avec plusieurs groupes rebelles, notamment du Darfour. Mais certains groupes insurgés de cette région n’ont pas signé cette paix. Le ministre de la Défense Yassine Ibrahim a annoncé lundi soir « la formation d’une haute commission » chargée de « traiter les violations » de cet accord.