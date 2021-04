Alerte au Capitole. Le bâtiment, pris d’assaut en janvier dernier, a été bouclé à la mi-journée vendredi, après un incident survenu à l’extérieur. Deux policiers ont été blessés après avoir été « percutés par une voiture » au niveau d’une barrière de sécurité, a indiqué la police du Capitole sur Twitter. « Un suspect a été arrêté. Les deux agents sont blessés. Tous les trois ont été amenés à l’hôpital. » Selon NBC et ABC, le suspect, blessé par balle par la police, est ensuite décédé.

