ACCIDENT Un engin de chantier qui aurait glissé pourrait être la cause du déraillement du train

Sur cette photo des pompiers taïwanais, on voit des secouristes s'affairer sur les lieux du déraillement du train. — /AP/SIPA

Des dizaines de personnes seraient décédées dans le déraillement d’un train bondé à l’intérieur d’un tunnel à l’est de Taïwan vendredi. Le bureau de la présidente Tsai Ing-wen a déclaré que la cheffe de l’Etat a ordonné aux hôpitaux de se préparer à en accueillir de nombreuses victimes. « La priorité absolue est maintenant de secourir les personnes bloquées », a indiqué son bureau dans un communiqué.

La police a fait état de 36 passagers en « arrêt cardiaque avant leur arrivée à l’hôpital » – un terme utilisé pour désigner une personne ne présentant aucun signe de vie. Par ailleurs, 72 personnes étaient coincées dans les wagons et 61 ont été transportées à l’hôpital. Selon le Centre en charge des opérations d’urgence, le bilan serait moins lourd, avec 26 personnes ne présentant « aucun signe de vie ».

350 passagers à bord

La chaîne UDN, dont une équipe était sur place à l’extérieur du tunnel, montrait des images d’au moins deux wagons n’ayant subi aucun dommage et des sauveteurs aidant les passagers à en sortir. « J’ai eu l’impression qu’il y a eu une soudaine et violente secousse et je suis tombée au sol », a témoigné une femme sur la chaîne.

Ce train, qui transportait quelque 350 passagers et comportait huit wagons, reliait Taipei à la ville de Taitung, située au sud-est de l’île. L’accident s’est produit sur la ligne ferroviaire orientale de Taïwan vers 9h30 (1h30 GMT) près de la ville côtière de Hualien.

Un engin de construction en cause ?

Selon des médias, l’accident aurait été causé par un engin de construction qui aurait glissé d’un talus avant de venir heurter le train qui entrait dans le tunnel​. Des photos prises sur place montrent l’arrière d’un camion à plateau jaune couché sur le côté, à proximité du train.

L’accident s’est produit au premier jour de la fête annuelle du balayage des tombes, un long week-end férié au cours duquel les routes et les voies ferrées de Taiwan sont généralement bondées. Durant cette période, les habitants rentrent généralement dans leur village natal pour nettoyer les tombes de leurs proches et faire des offrandes.