C'est la troisième fusillade de masse en deux semaines aux Etats-Unis. Quatre personnes, dont un enfant, ont été tués mercredi soir par un homme qui a ouvert le feu dans un immeuble de bureaux de la ville d'Orange, au sud de Los Angeles, a annoncé la police.

This marks the third mass shooting in the United States in two weeks, coming after incidents at three Atlanta spas that killed eight people, including six Asian women, and at a Boulder, Colo. supermarket that killed 10.https://t.co/DLvFUeiBHM