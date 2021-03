Des soldats de la force Barkhane patrouillent à proximité d'un drapeau malien (image d'illustration). — Daphné BENOIT / AFP

Publié mardi, un rapport de la Minusma, la mission de l’ONU au Mali, estime que la France a tué 19 civils réunis pour célébrer un mariage lors d’une frappe aérienne.

Paris maintient que ces hommes rassemblés étaient des djihadistes « identifiés » et non des civils. Le ministère français des Armées a de nouveau réfuté toute bavure.

C’est la plus grave mise en cause d’une opération de la force antijihadiste Barkhane par les Nations unies depuis le début de l’engagement français au Sahel, en 2013.

Que s’est-il passé dans le village malien de Bounti ? Mardi, la Minusma, la mission de l’ONU au Mali, a publié les résultats d’une enquête accusant la France d’avoir tué 19 civils, réunis pour célébrer un mariage, lors d’une frappe aérienne. Paris conteste toute bavure et maintient qu’il s’agissait de djihadistes. Si le rapport se révèle exact, à quelles conséquences la France doit-elle s’attendre ?

Le village de Bounti au Mali, pris en photo par la Minusma, en janvier 2021. - MINUSMA / AFP

Concernant ce qu’il s’est passé le 3 janvier à Bounti, aucune image n’a circulé. Les faits se sont produits dans une zone éloignée où les djihadistes sont très présents. Selon les témoignages recueillis sur place par les enquêteurs, la frappe aérienne a touché un rassemblement d’hommes, célébrant des noces qui ont eu lieu la veille, à un kilomètre du village.

Principe de « précaution »

Les femmes, elles, étaient en train de préparer le repas. Des villageois rapportent une frappe venue du ciel. Et la force antidjihadiste française Barkhane a rapidement été montrée du doigt sur les réseaux sociaux. Des accusations avérées, selon les experts de la Minusma, qui ont parlé directement à au moins 115 personnes, et par téléphone à une centaine d’autres pour constituer leur rapport. « C’est la violation du principe de précaution qui est avancée par le rapport. Pour faire simple, la France n’est pas accusée d’avoir tué intentionnellement des civils. Elle est accusée de ne pas avoir pris toutes les précautions en amont de cette attaque pour s’assurer qu’il s’agissait de cibles militaires », explique Julien Antouly, doctorant au Centre de droit international (CEDIN) de l’université Paris-Nanterre.

De son côté, Paris « maintient avec constance et réaffirme avec force » que « le 3 janvier, les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne ciblant un groupe armé terroriste identifié comme tel » près de Bounti (centre). De plus, le ministère des Armées « émet de nombreuses réserves quant à la méthodologie » de la Minusma, soupçonnant certains témoins d’être de mauvaise foi ou d’avoir été manipulés ou menacés.

Justice française

Contestation ou non, à l’issue de ce rapport, aucune conséquence judiciaire immédiate ne plane sur Paris. En conclusion de son enquête, la Minusma invite d’ailleurs la France et le Mali à conduire « une enquête indépendante, crédible et transparente » de leur côté. « C’est une commission d’enquête qui n’est pas là pour juger. Le rapport le mentionne d’ailleurs à plusieurs reprises, il établit des faits et donne son interprétation », rappelle Julien Antouly.

Et pour la suite ? « On est dans une situation de conflit armé non international », indique le chercheur. « Dans ces cas-là, on a tendance à penser à la Cour pénale internationale, mais en réalité, le premier juge responsable de juger les potentielles violations du droit humanitaire reste le juge interne de chaque Etat. » Ce sera donc à la justice française de trancher et de décréter d’éventuelles sanctions et réparations.

C’est même une obligation pour la France : une récente décision de la Cour européenne des droits humains (CEDH), mentionnée dans le rapport de la Minusma, oblige « les Etats opérant sur le territoire d’un autre Etat » à « enquêter sur toute potentielle violation qui aurait été commise par les membres de leurs forces armées, poursuivre et le cas échéant, sanctionner les responsables d’éventuelles violations du droit international si ces dernières étaient établies. »

Coût politique

Pour l’armée, outre les conséquences judiciaires, l’impact pourrait être politique. Cette enquête intervient en effet dans un contexte particulier, où la force Barkhane au Sahel est remise en cause après huit années d’existence. « Si on estime que le droit international a été bafoué, cela peut amener à fragiliser les conditions des frappes à venir. Il y a un risque de décrédibilisation de l’action étrangère au Mali », estime Jean-Marc Tanguy, journaliste spécialisé dans les questions de défense.

« Ce qui s’est passé affaiblit politiquement la France », abonde Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint à l’IRIS et spécialiste des questions de défense. « Il y a nécessairement une guerre médiatique, une guerre de l’opinion. L’image que vous donnez dans les conflits armés est importante. On voit bien qu’on a du mal à régler le problème militairement, que le soutien de la population en France n’est pas acquis. Ce genre d’information n’aide pas l’armée », conclut-il.

Barkhane mobilise actuellement 5.100 soldats. Au début de l’année, Emmanuel Macron a cependant ouvert la voie à une baisse progressive de cette présence militaire au Sahel, et ce dès la fin de l’été prochain.