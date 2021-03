L'ex-combattant MMA Donald Williams, qui a assisté à la mort de George Floyd, témoigne au procès de l'ex-policier Derek Chauvin, le 30 mars 2021. — AP/SIPA/COURT TV

De notre correspondant aux Etats-Unis,

Un ex-combattant MMA, une standardiste de la police, une lycéenne et sa cousine de 9 ans… Lundi et mardi, au procès de l’ex-policier Derek Chauvin, les premiers témoins se sont succédé à la barre. Un à un, ces passants ont décrit leur « colère » et leur « tristesse » face à l’agonie de George Floyd à laquelle ils ont assisté. Si leurs témoignages étaient avant tout dans l’émotion, l’expert en arts martiaux a expliqué aux jurés que Derek Chauvin avait, selon lui, pratiqué un « étranglement sanguin » en pressant son genou contre le coup de George Floyd. Ce point central devrait être débattu par les experts médicaux au cours des prochaines semaines, avant un verdict attendu d’ici fin avril-début mai.

Jena Scurry, opératrice policière

Jena Scurry est l’opératrice de la police qui a dépêché les agents sur place après le signalement du propriétaire de la supérette, alors que George Floyd avait acheté des cigarettes avec un billet contrefait. Elle a raconté avoir suivi d’un œil l’intervention en direct grâce à une caméra de surveillance. Alors que Derek Chauvin a compressé le cou de George Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes, elle a d’abord cru « que l’image avait freezé ». Puis, au risque de passer « pour une balance », elle a téléphoné à son sergent, lui signalant que le policier était « assis sur cet homme ».

Donald Williams, ex-combattant MMA

« Vous êtes en train de lui faire un blood choke ! » Sur une vidéo du drame, on entend Donald Williams crier à Derek Chauvin d’arrêter. Devant le jury, il a répété que le policier avait, selon lui, effectué un « étranglement sanguin » en coupant l’arrivée du sang au cerveau via la pression exercée sur la carotide, sur le côté du cou de George Floyd. L’avocat de l’équipe du procureur lui a posé de multiples questions en se référant à son « expertise » des arts martiaux. Donald Williams a en effet combattu en MMA (mixed martial arts).

Témoin important pour le procureur: Donald Williams, qui a assisté au drame, est un ancien combattant MMA (surnommé The Deathwish). Il explique que Chauvin a réalisé un "blood choke" (étranglement sanguin) en augmentant la pression en tournant son pied #georgefloyd #ChauvinTrial pic.twitter.com/37GwlL8oEl — Philippe Berry (@ptiberry) March 29, 2021

Celui qui était surnommé « The Deathwish » a signalé au jury qu’à chaque fois que Derek Chauvin effectuait un léger mouvement de rotation avec son genou et son pied, il augmentait la pression sur le cou de George Floyd. Après le départ de l’ambulance, il a appelé « la police contre la police », déclarant à l’opérateur : « Je crois que je viens d’assister à un meurtre ». Pour la défense, l’avocat Eric Nelson a rappelé que Williams n’était « pas un expert médical ». Selon lui, « la menace croissante de la foule en colère » a conduit Derek Chauvin à « détourner son attention du sort de M. Floyd ».

Darnella Frazier et Judeah Reynolds, une lycéenne et sa cousine de 9 ans

La caméra présente dans la salle d’audience a été coupée pour le témoignage de ces mineures. Darnella Frazier, 17 ans en mai dernier, est la lycéenne qui a filmé l’intervention de la police avec son smartphone. Son post sur Facebook est à l’origine du mouvement de mobilisation et a remis en cause la version initiale des autorités qui avaient qualifié la mort de George Floyd « d’urgence médicale ». « Certaines nuits, je reste éveillée et je m’excuse auprès de George Floyd de ne pas avoir fait plus, de ne pas m’être interposée, de ne pas avoir l’avoir sauvé », a-t-elle témoigné, assurant que les passants criaient « laissez-le », « vous lui faites mal », « il ne peut pas respirer », « il ne bouge pas ». Mais selon elle, les policiers « n’ont pas bougé » et étaient « sur la défensive ». Sa cousine de 9 ans a également témoigné de sa petite voix : « J’étais triste et en colère ». Derek Chauvin « avait l’air de l’empêcher de respirer et lui faisait mal ». L’avocat de l’ex-policier ne s’est, cette fois, pas risqué à un contre-interrogatoire.

» L’audience à suivre sur le compte Twitter de notre correspondant@ptiberry