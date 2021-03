Tedros Adhanom Ghebreyesus, patron de l'OMS, veut pousser les expertises — Salvatore di Nolfi/AP/SIPA

Le patron de l’OMS a estimé ce lundi que toutes les hypothèses avancées dans le rapport sur les origines du Covid-19, méritaient d’être étudiées plus avant, dans une première réaction à ce document.

« Toutes les hypothèses sont sur la table et méritent des études supplémentaires et complètes de ce que j’ai vu pour le moment », a dit Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève lors d’un point de presse conjoint avec le ministre allemand de la coopération, Gerd Müller, précisant que le document -qui privilégie l’hypothèse d’une transmission par un animal intermédiaire entre la chauve-souris et l’homme- et qui juge « très improbable » celle d’une fuite d’un laboratoire, sera publié mardi.