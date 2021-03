Mette Frederiksen, la première ministre sociale-démocrate du Danemark. — JENS DRESLING / RITZAU SCANPIX / AFP

Pourtant déclaré « sûr et efficace » par le régulateur européen et l’OMS, le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus a été suspendu par le Danemark pour trois semaines supplémentaires, ont annoncé les autorités sanitaires danoises, ce jeudi.

« Nous avons aujourd’hui décidé d’étendre notre suspension de trois semaines », a dit lors d’une conférence de presse le directeur de l’Agence nationale de Santé, Søren Brostrøm, expliquant avoir besoin de « plus de temps » pour exclure entièrement un lien entre les quelques cas connus de caillots sanguins rares mais graves et la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, qui n’a toutefois pas été démontré.

Près de 6 % des Danois entièrement vaccinés

Premier pays d’Europe à suspendre complètement l’utilisation du vaccin après des rapports décrivant des cas exceptionnels de caillots sanguins, combinés à un faible taux de plaquettes et des saignements, le Danemark a pris note de l’avis favorable de l’EMA (l’Agence européenne des médicaments) sur le vaccin. Selon les autorités danoises, le régulateur européen « n’exclut pas » de lien, ce qui l’amène à poursuivre son enquête, au nom du principe de précaution.

« Nous ne savons toujours pas si certains groupes sont plus à risque […] nous allons aussi voir l’importance du risque : est-il acceptable et pouvons-nous le justifier », a affirmé Søren Brorstøm. Au Danemark, 5,7 % des 5,8 millions d’habitants sont entièrement vaccinés. 11,1 % ont reçu une première dose. La majorité des pays européens qui avaient suspendu l’utilisation du vaccin l’ont reprise après l’avis de l’EMA. En Suède et en Norvège, où le vaccin du laboratoire suédo-britannique est toujours suspendu, une décision est attendue prochainement.