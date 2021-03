Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, à Londres le 24 mars 2021. — Matt Dunham/AP/SIPA

Il va peut-être plus difficile pour les Français de rentrer aux Royaume-Uni. Le pays pourrait en effet prochainement placer la France sur sa « liste rouge » et ainsi durcir les contrôles des arrivées en provenance de l’Hexagone en raison des risques posés par les nouveaux variants du coronavirus, a déclaré mercredi le Premier ministre Boris Johnson.

La France, qui fait face à une troisième vague de cas de Covid-19, a ajouté mercredi trois départements aux seize soumis à des mesures de freinage de l’expansion de la maladie. Interrogé par des membres du Parlement sur le fait de savoir pourquoi la France ne se trouvait pas sur la « liste rouge » de restrictions des voyages, le Premier ministre a répondu : c’est « une chose que nous allons devoir étudier ».

Boris Johnson a toutefois mis en garde contre les perturbations que provoqueraient d’éventuelles mesures, en particulier dans les échanges commerciaux entre les deux côtés de la Manche. Les voyageurs en provenance de pays figurant sur cette liste ne peuvent accéder au territoire britannique à moins d’être ressortissants du Royaume-Uni ou irlandais ou d’avoir le statut de résident, auquel cas ils doivent séjourner en quarantaine dans un hôtel à leurs propres frais.

De possibles tests pour les routiers

« Nous ne pouvons exclure des mesures plus fortes et nous les appliquerons si nécessaire », a déclaré le Premier ministre britannique. Interrogé sur d’éventuels tests des conducteurs de poids lourds arrivant sur les ports de la Manche, il a appelé à évaluer le risque de « très graves perturbations » du flux de marchandises telles que les produits alimentaires et les médicaments. Les routiers sont actuellement exemptés de tests et de quarantaine.