INTERVIEW Pour le chercheur en civilisation américaine Alexis Pichard, en évoquant une régulation du port d’arme, Joe Biden s'est plongé dans un débat de plus en plus polarisé aux Etats-Unis

Joe Biden s'est-il mis seul dans la tourmente ? — Jacques Witt/SIPA

Le président américain Joe Biden s’est déclaré en faveur d’une meilleure régulation du port d’arme aux Etats-Unis, après une énième fusillade dans le pays.

Une prise de position politique très tranchée pour un président qui jusque-là se montrait plutôt centriste dans ses actions.

Pour Alexis Pichard, chercheur en civilisation américaine, c’est tout le but de la manœuvre : donner des gages à son camp politique en s’engageant dans cette fracture américaine.

Ce mardi, le président américain Joe Biden a demandé aux Congrès d’agir sur les armes à feu et s’est déclaré en faveur d’une interdiction des fusils d’assaut, au lendemain d’une fusillade dans un supermarché du Colorado ayant fait 10 morts. Une position loin de faire consensus dans un pays plus divisé et polarisé que jamais.

Le président a-t-il fait un choix risqué, lui qui pouvait se vanter de parfaitement gérer la campagne de vaccination des Etats-Unis ou d’avoir établi un plan de relance populaire auprès des Américains ? Pour Alexis Pichard, chercheur en civilisation américaine, Joe Biden ne cherche pas à faire l’unanimité mais à rassembler son camp.

Quelle est la marge de manœuvre de Joe Biden sur le port des armes ?

Comme ses prédécesseurs, il a très peu de pouvoir d’action sur ce sujet. Il risque d’être vite bloqué par le Sénat, puisqu’il faut 60 voix pour qu’un texte soit voté, et il n’y a que 50 démocrates. Jamais les Républicains ne voteront pour légiférer le port des armes, encore moins si la proposition vient d’un président démocrate.

Ce n’est pas un hasard s’il n’y a aucune législation d’ampleur depuis 2003 sur le sujet, malgré les polémiques annuelles. Même un Barack Obama très à cheval sur la question, et qui pleurait à l’écran après certaines fusillades, n’a pas réussi à faire passer quoi que ce soit comme grand changement. De plus, il y a eu durant l’année 2020 une recrudescence de vente d’armes avec le vent de panique générale en Amérique avec le coronavirus et Black Lives Matter. Les armes se portent très bien, outre-Atlantique.

Justement les républicains risquent-ils de sauter sur l’occasion pour enfin trouver des critiques à émettre à l'encontre de Joe Biden ?

Si le sujet du port d’arme divise particulièrement les deux camps, les Républicains n’ont pas attendu que Joe Biden s’exprime sur ce sujet pour critiquer son mandat ou chercher à y mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, tous les Républicains ont voté contre le plan de relance, alors que celui-ci profitait également aux Etats républicains et qu’il était massivement soutenu par la population.

Joe Biden est également beaucoup critiqué par les Républicains sur sa gestion de l’immigration. Il essaie à la fois de concilier une position plus humaine ou du moins humaniste sur les immigrés illégaux, notamment sur les mineurs, en ne les séparant plus de leurs familles, tout en maintenant une position dure sur l’immigration illégale. « Je peux dire clairement : ne venez pas », a-t-il déclaré aux immigrants lors d’un entretien sur la chaîne ABC. Cette position d’entre-deux où il est en train de se prendre les pieds dans le tapis fait déjà les choux gras des Républicains, qui tentent de capitaliser politiquement sur cette drôle de gestion très critiquée.

Il est néanmoins certain que les Républicains soutiennent fortement le deuxième amendement, qui autorise le port d'une arme, très ancré culturellement aux Etats-Unis, et que les déclarations de Joe Biden vont faire réagir. D’autant plus qu’au cours de la campagne, il a été présenté par ses adversaires comme étant anti-armes et anti-police, un pantin de l’ultra-gauche et des antifas qui voulait désarmer l’Amérique et sa police. C’est un angle d’attaque facile et efficace pour les Républicains.

N’est-ce pas du coup une déclaration risquée de la part du président ?

Joe Biden est certes adepte du bipartisme et de la collaboration avec les Républicains, mais il ne faut pas se leurrer, ces derniers seront toujours opposés à ses actions quoi qu’il fasse. Ils ont voté contre un plan de relance qui les avantage aussi. Il faut donc que le président s’assure avant tout de sa propre base, les Démocrates, et donne des gages à ses partisans les plus radicaux.

De nombreux démocrates restent aussi fondamentalement attachés à ce droit mais souhaitent qu’il soit mieux encadré. Même Joe Biden ne se caractérise pas comme quelqu’un d’anti-armes, il souhaite juste une loi plus rigoureuse sur les contrôles des antécédents et une interdiction des seuls fusils d’assaut, majoritairement utilisés dans les fusillades.

Les Américains sont-ils vraiment divisés sur la question ?

Près de 40 % des Américains possèdent une arme à feu chez eux, mais il y a 300 millions d’armes à feu aux Etats-Unis. Cela montre bien combien certains Américains n’en ont aucune, et d’autres possèdent un véritable arsenal de guerre. Le camp républicain est assez uni autour d’une totale dérégulation du port d’arme, tandis que le camp démocrate est plus fracturé même s’il y a un quasi-consensus sur le fait de reformer cette loi et d’appliquer un contrôle plus poussé.

C’est une longue guerre culturelle entre les progressistes et les conservateurs, qui ne date pas d’hier. Les armes prennent une place prépondérante dans la société et les débats américains depuis des décennies. Depuis quelques années, on assiste à des tensions exacerbées avec un échiquier politique qui se polarise de plus en plus, l’exemple le plus évident étant la présidence de Donald Trump. Les questions qui fracturent l’Amérique sont les mêmes depuis longtemps, mais maintenant il n’y a plus de consensus ou de dialogue possible.