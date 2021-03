Le premier ministre belge Alexander De Croo à Bruxelles, ce mercredi. — Benoit Doppagne/AP/SIPA

Va-t-il y avoir une ruée chez les coiffeurs belges jeudi et vendredi ? Le premier ministre du royaume, Alexander De Croo, a annoncé mercredi un durcissement des restrictions dans les commerces et les écoles du pays afin d'« essayer de surmonter la troisième vague » de la pandémie de coronavirus.

Les métiers de contacts non médicaux (coiffeurs notamment) vont de nouveau fermer à partir de samedi, et les commerces « non essentiels » ne pourront accueillir des clients que sur rendez-vous pendant plusieurs semaines, a précisé le dirigeant libéral flamand.

Ecole à distance pendant une semaine, sauf pour les maternelles

La semaine prochaine, la dernière avant la coupure de quinze jours des vacances de Pâques, seules les écoles maternelles resteront ouvertes, alors que l’enseignement sera pratiqué à distance pour tous les autres niveaux, du primaire au supérieur. « L’objectif est de pouvoir rouvrir pleinement les écoles le 19 avril », après les congés, a affirmé Alexander De Croo.

Le week-end dernier, les ministres de l’Education des trois communautés linguistiques s’étaient opposés à la perspective d’une fermeture des écoles, même de courte durée.

Voyages non essentiels hors de Belgique encore interdits

Le premier ministre a aussi confirmé que les voyages non essentiels hors de Belgique resteraient interdits jusqu’à la fin des vacances de Pâques (soit jusqu’au 18 avril inclus), promettant des contrôles « sensiblement renforcés » aux frontières.

Le royaume est confronté depuis dix jours à une forte remontée des contaminations et des hospitalisations de malades atteints du Covid-19. La circulation du virus n’a jamais été aussi intense « depuis quatre mois », a dit le premier ministre pour justifier les nouvelles restrictions.

Risque de surcharge des soins intensifs

Le gouvernement belge s’inquiète en particulier d’un nouveau risque de surcharge des soins intensifs, alors que le nombre de patients Covid dans ces unités a doublé en six semaines (à plus de 600 mercredi, selon les chiffres officiels).

Depuis lundi, les hôpitaux belges doivent réserver à ces malades la moitié de leurs lits de réanimation, soit 1.000 à l’échelle nationale, par mesure de précaution.

Par ailleurs, le nombre de nouvelles contaminations a franchi mardi les 4.000 par jour en moyenne au cours de la semaine écoulée, soit un bond de 41 % par rapport aux sept jours précédents. On en comptait encore autour de 2.000 par jour il y a deux semaines.

« L’objectif reste toujours de passer un été sans souci, c’est à notre portée », a assuré Alexander De Croo, alors que 11,5 % de la population adulte a reçu une première dose de vaccin.