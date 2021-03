Le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. — Gustavo Valiente/SPUTNIK/SIPA

Le vaccin AstraZeneca est efficace à 80 % contre le Covid-19 chez les personnes âgées et n’augmente pas le risque de caillots sanguins, a affirmé le laboratoire ce lundi après des essais cliniques de phase 3 menés aux Etats-Unis.

Le vaccin est efficace à 79 % pour prévenir le Covid-19 symptomatique dans la population générale et à 100 % pour empêcher les formes sévères de la maladie et l’hospitalisation, selon le laboratoire. Plusieurs pays ont renoncé à le prescrire aux plus âgés en raison d’un manque de données sur les personnes âgées lors des précédents essais. Ce mois-ci plusieurs pays ont suspendu son utilisation par crainte qu’il ne provoque des caillots sanguins, parfois mortels.

Des patients à comorbidités

Les essais cliniques de phase 3 mis en œuvre par AstraZeneca et l’université d’Oxford ont été réalisés sur 32.449 participants, sont deux tiers ont reçu une injection du vaccin, a déclaré la firme dans un communiqué.

20 % d’entre eux étaient âgés de plus de 65 ans et 60 % avaient des problèmes de santé associés à des risques plus élevés de développer une forme grave de Covid-19, comme le diabète, l’obésité ou des problèmes cardiaques. Les essais n’ont pas trouvé de risque accru de thrombose parmi les participants qui ont reçu au moins une dose, selon le communiqué.