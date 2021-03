Coronavirus: Vaccination, confinement... Pourquoi les Etats-Unis s'en sortent mieux que l'Europe et la France? — 20 Minutes

100 millions de doses administrées. Face au Covid-19, les Etats-Unis ont passé un cap majeur, vendredi, avec déjà près d’un adulte américain sur quatre ayant reçu au moins une dose, et 12,5 % vaccinés. Chez les plus de 65 ans, deux tiers ont déjà reçu une dose, et un tiers sont vaccinés. Par habitant, c’est entre deux et trois fois plus que la France.

Pourquoi un tel écart ? Pourquoi les réouvertures se multiplient outre-Atlantique alors que 16 départements français se reconfinent ? Pour Lawrence Gostin, professeur de droit de la santé à Georgetown, avec l’opération Warp Speed lancée par Donald Trump « les Etats-Unis ont pris de l’avance en commandant des centaines de millions de doses avant de savoir que les vaccins seraient efficaces ». Plus prudente, l’Europe a tergiversé et le paie d’autant plus cher qu’elle a été frappée plus tôt par le variant britannique, avec une course contre la montre engagée pour atteindre l’immunité collective.