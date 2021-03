Une vaccination avec Spoutnik V en Palestine. — Khalil Hamra/AP/SIPA

Le vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V a été homologué aux Philippines, a-t-on appris ce vendredi, au moment où l’archipel est confronté à une recrudescence des infections. Spoutnik V a été « homologué selon la procédure pour une utilisation d’urgence » par les autorités philippines, a indiqué dans un communiqué le Fonds russe des investissements directs (RDIF), qui a financé le développement du vaccin.

« Les Philippines ont été parmi les premiers pays à s’intéresser au vaccin Spoutnik après son homologation en Russie », a souligné le directeur du RDIF, Kirill Dmitriev, cité dans le communiqué. Il a précisé que le vaccin russe avait obtenu une autorisation « après un examen approfondi des données » scientifiques et s’est dit confiant qu’il « deviendra l’un des outils clés pour prévenir la propagation du coronavirus dans le pays ».

Un accord pour 200 millions de doses en Inde

Parmi les pays les plus peuplés d’Asie du sud-est, les Philippines sont confrontées à une recrudescence des cas d’infections au coronavirus et ont annoncé mercredi la fermeture de leurs frontières aux étrangers. Plus de 630.000 personnes y ont été contaminées par le coronavirus depuis le début de la pandémie, et près de 13.000 décès y ont été attribués au Covid-19. La plupart de ces cas se trouvent dans la capitale et sa région, où ont été ordonnés des confinements ciblés, des couvre-feux nocturnes, alors que les enfants ont interdiction de sortir de chez eux.

Les Philippines espèrent vacciner 70 millions de personnes cette année. Plus d’un million de doses des vaccins développés par Sinovac et AstraZeneca ont été livrés dans l’archipel ces deux dernières semaines.

Un Fonds souverain russe a par ailleurs annoncé avoir conclu un accord avec un groupe pharmaceutique indien pour y produire au moins 200 millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V. Le RDIF s’est associé à une filiale du groupe pharmaceutique Strides pour produire à partir du troisième trimestre 2021 un nombre de doses « suffisant pour vacciner 100 millions de personnes ». Homologué dans 52 pays, selon le RDIF, le vaccin russe Spoutnik V avait été initialement accueilli avec scepticisme à l’étranger. Sa fiabilité a été validée en février par la revue scientifique The Lancet.