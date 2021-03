La communauté asiatique d’Atlanta endeuillée. Trois fusillades dans des salons de massage de la métropole géorgienne et de sa banlieue ont fait au moins huit morts, mardi après-midi. Après une chasse à l’homme de plusieurs heures, la police a arrêté un suspect de 21 ans. Si ses motivations n’étaient pas connues, mardi soir, les autorités ont confirmé que l’essentiel des victimes semblent être d’origine asiatique. Un drame qui survient alors que les attaques contre la communauté asiatique depuis le début de la pandémie de Covid-19 ont augmenté de 150 % dans les grandes métropoles américaines.

La première fusillade s’est déroulée à 17 heures dans le salon Young’s Asian massage, au nord d’Atlanta, et a fait quatre morts et deux blessés. Selon la chaîne NBC locale, 11Alive, deux des victimes sont des femmes asiatiques. Selon la police, le suspect a ensuite conduit 50 km, puis a ouvert le feu dans deux salons situés l’un à côté de l’autre, Gold Spa et Aromatherapy Spa, faisant quatre morts. Rodney Bryant, le chef par intérim de la police d’Atlanta, a précisé que les quatre victimes étaient vraisemblablement asiatiques.

