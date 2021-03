Un homme se fait dépister à l'hôpital de Porto au Portugal, le 23 janvier 2021. — SOPA Images/SIPA

Pour éviter une reprise de l’épidémie de coronavirus qui a durement frappé le pays en début d’année, le Portugal a entamé ce lundi un plan de déconfinement graduel avec la réouverture des crèches et des écoles primaires, des salons de coiffure ou des librairies. « Nous entrons aujourd’hui dans la première phase du déconfinement qui doit être très prudent, graduel et au compte-gouttes », a déclaré le Premier ministre Antonio Costa sur Twitter. « Nous ne pouvons pas courir de risques et tout gâcher », a-t-il souligné.

Confronté à une explosion des cas de Covid-19 après les fêtes de fin d’année, qui a provoqué une saturation des hôpitaux, le gouvernement a imposé un deuxième confinement général à la mi-janvier, suivi une semaine plus tard par la fermeture des écoles. Après presque deux mois de fermeture des établissements scolaires, les enfants âgés jusqu’à 9 ans ont pu reprendre lundi le chemin de leur école maternelle ou primaire. « C’est un jour de courage, de grande responsabilité pour montrer que c’est possible de revenir à l’école », a déclaré Bruno Santos, directeur d’une école primaire à Amadora, en banlieue ouest de Lisbonne.

Masques, gestes barrières et gel

Pour les élèves, ce retour à l’enseignement présentiel est « extrêmement important pour leur avenir car à la maison, avec l’ordinateur, ils n’apprenaient pas grand-chose », commente Jessica Madalena, soulagée de pouvoir à nouveau déposer ses deux enfants dans cet établissement entouré de logements sociaux.

Dans la cour, passée l’euphorie des retrouvailles avec les camarades de classe, les instituteurs et le chien de l’école, les gestes barrières restaient de rigueur, de même que le port du masque pour les plus grands. L’entrée dans l’établissement s’est faite en plusieurs phases, selon le niveau d’enseignement, et chacun a dû se désinfecter les mains plusieurs fois avant de s’asseoir en classe, avec un seul élève par table.

La réouverture des restaurants prévue en mai

Afin d’accompagner cette rentrée, le gouvernement va s’appuyer sur le déploiement d’un dépistage de masse dans les écoles. Le personnel scolaire a également été désigné comme nouveau groupe prioritaire à vacciner contre le Covid-19. Leur vaccination, qui devait débuter ce week-end, a toutefois été reportée après la décision prise lundi soir de suspendre l’administration du vaccin d’AstraZeneca. Selon le plan de déconfinement dévoilé jeudi dernier, l’appel à rester chez soi ne sera levé qu’après le week-end de Pâques, dans trois semaines. C’est alors que pourront rouvrir les collèges et les terrasses, ainsi que les monuments et les musées.

Les lycées, les universités et les salles de spectacle devront attendre jusqu’au 19 avril, tandis que les restaurants ou les salles de sport ne rouvriront que début mai. Après avoir avoisiné à la fin janvier les 13.000 nouveaux cas par jour, en moyenne glissante sur sept jours, le Portugal en comptait dimanche moins de 600 pour la première fois depuis la mi-septembre. Et le nombre de malades hospitalisés est retombé ce week-end sous le seuil des 1.000 patients pour la première fois depuis la mi-octobre.