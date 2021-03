Elon Musk, le 1er décembre 2020. — Hannibal Hanschke/AP/SIPA

Elon Musk a décidé de ne plus uniquement se satisfaire des fonctions de directeur général ou de PDG. Il a désormais un « titre » royal. Le fantasque patron de Tesla a été très officiellement proclamé lundi « Technoking », c’est à dire pas moins que « roi de la tech », par son entreprise.

Son directeur financier Zach Kirkhorn s’est quant à lui vu décerner le titre de « Master of Coin » (maître de la monnaie), probablement en référence à l’achat récent par le fabricant de véhicules électriques de 1,5 milliard de dollars de la monnaie virtuelle bitcoin. L’entreprise n’a pas précisé si ces titres impliquaient des tâches supplémentaires.

La décision a été annoncée dans un document administratif transmis à l’autorité américaine des marchés financiers (SEC). L’information, laconique, tient en deux lignes : « A compter du 15 mars 2021, les titres d’Elon Musk et de Zach Kirkhorn ont été respectivement changés en Technoking de Tesla et Master of Coin. Elon et Zach gardent leurs postes respectifs de directeur général et de directeur financier ».

Habitué des controverses, Elon Musk s’est régulièrement écharpé par le passé avec la SEC, qui l’a notamment accusé d’avoir trompé les investisseurs quand il avait évoqué dans un tweet en 2018 un possible retrait de la Bourse de Tesla alors qu’il n’avait pas les reins financiers assez solides pour une telle opération. L’autorité avait alors forcé l’homme d’affaires, à la fortune actuellement estimée à 179 milliards de dollars par Bloomberg, à abandonner le poste de président du conseil d’administration et à payer une amende de 20 millions de dollars.

Un pied dans les « NFT »

L’entrepreneur s’est aussi immiscé lundi dans la nouvelle mode des « NFT », ces objets virtuels aux ventes en vogue qui permettent d’associer à une œuvre numérique un certificat d’authenticité en théorie non-piratable grâce à la technologie de la « blockchain », popularisée grâce aux cryptomonnaies. Elon Musk a ainsi annoncé sur son compte Twitter mettre en vente un morceau de musique techno reprenant le thème des « NFT » (Non-Fungible Token, ou jeton non fongible) en tant que « NFT ».

Selon la presse américaine, sa compagne, la chanteuse canadienne Grimes, a récemment vendu aux enchères des packages « NFT » combinant une création audiovisuelle avec une musique inédite pour 6 millions de dollars au total.