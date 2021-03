Ils faisaient partie des suspects les plus recherchés. Les autorités américaines ont inculpé lundi deux hommes accusés d’avoir aspergé d’une substance chimique sur un policier du Capitole, Brian Sicknick, dont la mort après le violent assaut du 6 janvier reste inexpliquée. Julian Khater, 32 ans, et George Tanios, 39 ans, ont été interpellés dimanche et font l’objet de neuf chefs d’inculpation, dont « agression d’un agent avec une arme dangereuse », selon un communiqué du ministère de la Justice. Ils ne sont pas poursuivis pour homicide.

Les deux hommes sont soupçonnés d’avoir utilisé du « spray anti-ours », un puissant aérosol irritant contenant de capsaïcine, composant actif du piment, lors de l’attaque contre le siège de la démocratie américaine. Dans une vidéo, citée dans l’acte d’accusation, Khater demande à Tanios de lui passer « ce truc à ours », avant de sortir du sac à dos de ce dernier une bombe aérosol. Un peu plus tard, il projette son contenu vers le visage de trois agents, dont celui de Brian Sicknick.

Le policier, 42 ans, est mort à l’hôpital le lendemain. Dans un communiqué publié ce jour-là, la police avait déclaré qu’il « avait été blessé lors d’une confrontation avec des manifestants » et qu’il « s’était effondré en arrivant dans les bureaux de son équipe ». Son sort tragique avait ému de nombreux Américains, choqués par la prise du Congrès par les militants pro-Trump. Sa dépouille avait été exposée au Capitole, un honneur exceptionnel, et Joe Biden lui avait rendu hommage sur place.

Plusieurs élus, notamment dans les rangs démocrates, le considèrent comme une victime de l’assaut mené par des partisans de Donald Trump contre le siège du Congès, au moment où ses élus certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle.

Quatre autres personnes sont mortes au cours de ce coup de force : une manifestante abattue par un policier et trois autres personnes pour des raisons médicales distinctes. Accusé d'« incitation à l’insurrection » par la Chambre des représentants, l’ancien président Donald Trump a été acquitté par le Sénat à l’issue d’un procès mené tambour battant en février.

The #FBI and @ATFWashington are offering a $100,000 reward for information leading to this person's identification. Previously released photos show the individual wearing a face mask, a gray hoodie, and black and gray Nike Air Max Speed Turf shoes with a yellow logo. @FBIWFO pic.twitter.com/8JYR79v7wX