Un magasin saccagé dans le centre-ville de Liège, le 13 mars 2021. — /SIPA

La ville de Liège en Belgique a connu samedi une journée particulièrement violente. Neuf personnes, dont cinq policiers, y ont été blessées à l’issue d’affrontements entre les forces de l’ordre et « 200 à 300 casseurs » dans le centre-ville, en marge d’une manifestation « Black lives matter », a indiqué la police locale. Le calme est revenu en début de soirée.

La manifestation était organisée à la suite de l’interpellation controversée lundi à Liège d’une femme d’origine congolaise. Cette dernière, interpellée pour « rébellion », accuse les forces de l’ordre de violences et de racisme, ce que la police réfute.

« Pillages, vols et dégradations »

Selon une porte-parole de la police, à la fin de la manifestation qui rassemblait « quelques dizaines de personnes », « des individus ont renversé et agressé violemment un policier motard ». « Entre 200 et 300 casseurs se sont subitement rassemblés dans les rues de Liège », commettant « pillages, vols et dégradations », a-t-elle poursuivi. Plus de 250 policiers, équipés de trois canons à eau, les ont finalement dispersés. « Neuf blessés ont été transportés à l’hôpital dont cinq policiers », selon cette même source.

La police avait précisé dans l’après-midi que le commissariat central et des véhicules des forces de l’ordre avaient essuyé des jets de pierre, et que ces groupes d’individus, très mobiles, avaient notamment saccagé un McDonald’s. La police avait demandé à la population de ne pas venir dans le centre-ville et le bourgmestre (maire) avait envoyé un message aux commerçants « pour fermer les magasins de l’hyper centre », selon la porte-parole.