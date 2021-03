ETATS-UNIS La vente devrait alimenter le fonds d'indemnisation des victimes, qui a reçu plus de 150 demandes

L'ex-résidence de Jeffrey Epstein à Manhattan a été vendue le 11 mars 2021. — Dan Callister/REX/SIPA

Qui est le mystérieux acheteur qui a déboursé 51 millions de dollars pour s’offrir l’ancien hôtel particulier de Jeffrey Epstein à New York ? La propriété, qui est l’une des plus grandes de Manhattan (5.000 m² sur neuf étages), a été acquise par un investisseur anonyme, a indiqué jeudi un avocat de la société gérant le patrimoine de l’ex-financier inculpé pour trafic sexuel de mineures, qui s’est suicidé dans sa cellule en août 2019. Cette vente devrait alimenter le fonds d’indemnisation des victimes, après un bras de fer entre la justice des Iles vierges et l’estate d’Epstein.

« Le bureau du procureur est satisfait de la reprise du financement du fonds de compensation des victimes », a indiqué la procureure générale des Iles vierges, Denise George. Selon elle, l’estate d’Epstein avait interrompu ses versements sans justification.

150 demandes d’indemnisation reçues

En février dernier, le fonds d’indemnisation avait indiqué avoir reçu « 150 demandes » de victimes, et avoir déjà versé « plus de 50 millions » de dollars aux personnes éligibles après avoir effectué les vérifications d’usage. Les victimes doivent fournir le maximum de preuves possibles, qui incluent des documents médicaux, des signalements à la police ou des « correspondances écrites » (lettres, emails) échangés avec des proches au moment des faits présumés ou peu de temps après.

Le patrimoine de Jeffrey Epstein, qui inclut notamment du cash, des propriétés à New York, Palm Beach, Paris et au Nouveau-Mexique, avait été estimé par la justice à 540 millions de dollars. Le mois dernier, l’estate, qui est accusé par la justice de sous-évaluer des actifs, chiffrait, la valeur restante à 240 millions de dollars.

>> Les victimes, quelle que soit leur nationalité, ont jusqu’au 25 mars 2021 pour se manifester ici