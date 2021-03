ENLEVEMENT Six autres membres d’équipage sont sains et saufs

Des pirates ont enlevé 15 membres d'équipage d'un navire-citerne d'une compagnie maritime néerlandaise, dans le Golfe de Guinée — Free-Photos / Pixabay

Quinze marins d’un navire-citerne du nom de Davide B, ont été enlevés jeudi par des pirates dans le Golfe de Guinée, a déclaré vendredi dans un communiqué la compagnie maritime néerlandaise Poli Shipmanagement.

« Six autres marins sont sains et saufs et se trouvent toujours à bord du navire, actuellement assisté par le personnel de sécurité qui est arrivé sur les lieux. Davide B a été attaqué alors qu’il naviguait à quelque 210 milles nautiques au sud de Cotonou, au Bénin », a-t-elle ajouté, précisant que l’incident avait eu lieu jeudi vers 15 heures GMT.

Situation préoccupante

« La première priorité est désormais d’établir le contact avec l’équipage disparu afin d’assurer sa libération », a déclaré Poli Shipmanagement, se disant « très préoccupée par l’attaque contre son navire et les marins. »

Selon la compagnie néerlandaise, le Davide B, navire-citerne construit en 2016 et battant pavillon maltais, effectuait un « voyage commercial » entre Riga en Lettonie et Lagos au Nigeria.