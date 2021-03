Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Hamed Bakayoko, ici en 2017. — AFP

La Côte d'Ivoire vient une nouvelle fois de perdre une figure politique de premier plan. Le Premier ministre, Hamed Bakayoko, est mort mercredi à l’âge de 56 ans dans un hôpital en Allemagne des suites d’un cancer, huit mois après le décès de son prédécesseur. D’abord annoncée par son entourage, la mort de Hamed Bakayoko a rapidement été confirmée par le président Alassane Ouattara.

« Je rends hommage au Premier ministre Hamed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection », a déclaré le chef de l’Etat dans un communiqué lu à la télévision publique RTI. Il a servi la Côte d’Ivoire « avec dévouement et abnégation, c’était un grand homme d’Etat, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d’une grande générosité et d’une loyauté exemplaire », a-t-il ajouté.

Patrick Achi assure l’intérim

Hamed Bakayoko, qui était également ministre de la Défense, avait été évacué en France le 18 février par avion spécial pour « raisons de santé », avant d’être transféré en Allemagne le week-end dernier, au moment où se tenaient les élections législatives dans son pays. Malgré son absence, il a été très largement réélu député dans son fief de Séguéla.

Lundi, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Patrick Achi, a été nommé Premier ministre par intérim. Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et frère cadet du président Ouattara, a quant à lui été nommé ministre de la Défense par intérim.

Un décès deux jours après son anniversaire

Hamed Bakayoko qui avait eu 56 ans lundi, avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour d’une hospitalisation et d’une convalescence en France pour des problèmes cardiaques. Apprécié dans tous les camps d’un pays marqué par de fortes tensions politiques, il était perçu comme un possible successeur de Ouattara, et ses opposants ont tenu à saluer sa mémoire. Charles Blé Goudé, qui a longtemps été un pilier des partisans de l’ancien président Laurent Gbagbo a ainsi été l’un des premiers à lui rendre hommage depuis son exil en Europe.

Le monde de la musique populaire ivoirienne qu’appréciait Hamed Bakayoko, s’est également montré attristé par son décès. « En dehors du fait qu’il ait été un grand homme politique, je perds personnellement un grand frère, un ami et un parrain. Il a été un […] grand amoureux de la musique », a réagi Asalfo, du célèbre groupe Magic system.