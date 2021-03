DIPLOMATIE Neuf après l’assassinat de deux militaires par Mohamed Merah, le président de la République et le chef du gouvernement espagnol aborderont la question de la lutte antiterroriste

Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, et Emmanuel Macron à l'Elysée. — Lionel Urman/Sipa USA/SIPA

Ils ont rendez-vous dans la capitale du Tarn-et-Garonne, lundi, pour parler notamment de la lutte conjointe de leurs deux pays contre le terrorisme. Ce 15 mars, neuf ans après l’assassinat de deux militaires à Montauban par Mohammed Merah, Emmanuel Macron y rencontrera Pedro Sanchez à l’occasion du 26e sommet franco-espagnol.

Ce sera le premier entre les dirigeants des deux pays frontaliers, le dernier s’étant tenu à Malaga en février 2017, quelques semaines avant l’élection du Président français. Cette réunion, qui se tiendra en préfecture, sera l’occasion de signer « la convention relative à la nationalité entre la République française et le Royaume d’Espagne », ainsi que « de sécurité et de lutte contre le terrorisme, de défense, de relance des économies européennes et d’écologie », a précisé la présidence de la République.

Hommage au Républicain Azaña

Cet accord de reconnaissance mutuelle de la double nationalité est attendu puisque plusieurs centaines de milliers de personnes sont potentiellement concernées au regard des liens historiques étroits entre les deux pays. « En même temps qu’une avancée très concrète, d’un symbole très fort, c’est une marque de confiance à laquelle nous sommes d’autant plus sensibles que l’Espagne n’autorise la double nationalité qu’avec un nombre restreint de partenaires », avait indiqué en juillet dernier, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères.

Si Montauban a été meurtrie par les attentats perpétrés en 2012, elle est aussi la ville où a été inhumé Manuel Azaña en 1940. Cette grande figure du républicanisme espagnol s’y était réfugiée en exil après avoir présidé la Seconde République de 1936 à 1939 dans un pays alors en pleine guerre civile. Un collège de la Cité d’Ingres porte aujourd’hui son nom en hommage à celui qui, en dehors de son engagement politique, est aussi reconnu pour ses qualités d’écrivain.