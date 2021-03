Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev, le 9 ma 2016 à Moscou. — Alexander Zemlianichenko/AP/SIPA

Des chefs d’Etat européens et américains qui « essayent délibérément de réduire la population » mondiale ? Ce sont les propos attribués à Vladimir Poutine dans une vidéo virale.

Si les images proviennent bien d’un discours prononcé par le président russe en 2016, les sous-titres qui les accompagnent sont faux.

Plus de 33.000 vues pour une vidéo trompeuse sur Vladimir Poutine. Ce montage détourne un discours du président russe devant des militaires.

Le chef d’Etat aurait lancé un avertissement aux « dirigeants du monde », affirmant que ceux-ci « essayent délibérément de réduire la population » mondiale. « L' Amérique et l’Europe, si vous ne mettez pas fin à vos plans, vous devrez affronter non seulement la colère de Dieu, mais aussi la mienne », peut-on lire sur les sous-titres de la vidéo.

Des sous-titres faux ont été ajoutés à ce discours de 2016 de Vladimir Poutine. - Capture d'écran Twitter

FAKE OFF

Ces images proviennent d’un discours que Vladimir Poutine a prononcé le 9 mai 2016 lors d’une cérémonie à Moscou commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale, désignée en Russie sous le nom de « Grande Guerre patriotique ». Mais le président russe n’a pas tenu les propos qui lui sont attribués dans la vidéo virale, qui est un montage reprenant des extraits de ce discours.

Voici ce que dit Vladimir Poutine dans ces extraits : « Chers citoyens russes et estimés anciens combattants, soldats et marins, sergents et sergent-chefs, adjudants et adjudant-chefs, officiers, généraux et amiraux. […] Félicitations, en ce jour de la Victoire ! […] Cette année marque le 75e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. […] Aujourd’hui, la civilisation est de nouveau confrontée à la cruauté et à la violence : le terrorisme est devenu une menace mondiale. Nous devons vaincre ce mal. […] [Les descendants des anciens combattants] ne les laissent pas tomber et auront toujours de la considération pour la Grande Victoire, [et] l’acte d’une génération de vainqueurs héroïques ! Félicitations en cet anniversaire de la Grande Victoire ! Hourra ! »

La retranscription du discours complet de Vladimir Poutine est disponible en anglais et en russe sur le site du Kremlin.

Le montage vidéo trompeur, qui est diffusé depuis au moins 2016, a aussi été largement partagé en Amérique latine, comme le rappellent nos confrères de l’AFP. La crise sanitaire du coronavirus​ a pu lui donner un second souffle.