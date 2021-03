#METOO De plus en plus d’élus et d’élues appellent à la démission de l’un des gouverneurs les plus puissants du pays

Le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo. — zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx/AP/SIPA

Le puissant gouverneur de l’Etat de New York sera-t-il forcé de démissionner ? Plus de trois ans après #MeToo, la pression monte après qu’une troisième femme a accusé Andrew Cuomo de comportement inapproprié. Depuis une semaine, la situation se corse de jour en jour pour ce gouverneur de 63 ans, fils de gouverneur, ex-ministre du gouvernement de Bill Clinton et ami de Joe Biden, devenu une vedette de la gestion de la pandémie en 2020, au point que certains le poussaient à briguer la Maison-Blanche.

Une ex-conseillère économique, Lindsey Boylan, 36 ans, a affirmé mercredi que le gouverneur l’avait embrassée sur la bouche de façon non sollicitée et qu’il aurait suggéré qu’elle joue avec lui au « strip poker », quand elle travaillait avec lui entre 2015 et 2018. Samedi, une autre ex-collaboratrice, Charlotte Bennett, 25 ans, a indiqué que le gouverneur lui avait fait des avances qui l’avaient mise « mal à l’aise » au printemps 2020. Et, lundi soir, Anna Ruch, 33 ans, qui n’a jamais travaillé avec lui, a affirmé au New York Times qu’il l’avait « choquée » en voulant l’embrasser contre son gré lors d’un mariage en 2019. Le journal a publié une photo montrant le gouverneur tenant par les joues Anna Ruch, visiblement effrayée.

Whoa at this pic: A young woman says Gov. Andrew Cuomo asked if he could kiss her at a wedding, and put his hands on her face



Anna Ruch said she felt “uncomfortable and embarrassed” when he did this https://t.co/oxb5fbBqO3 pic.twitter.com/4IdxDp62WL — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 2, 2021

La direction du Parti démocrate ne le lâche pas… encore

Ses accusatrices demandent sa démission, comme un nombre croissant d’élus new-yorkais, républicains mais aussi démocrates comme lui. Signe d’un affaiblissement du gouverneur, les parlementaires de l’Etat sont tombés d’accord mardi pour lui retirer les pouvoirs spéciaux qu’ils lui avaient accordés il y a un an, en début de pandémie, lui permettant d’imposer mesures de quarantaine et confinement. Ces prérogatives expiraient en avril.

Malgré ses déboires, ce gouverneur parmi les plus puissants des Etats-Unis, qui dirige l’Etat de New York depuis dix ans et dont le troisième mandat expire fin 2022, n’est pas du genre à se déclarer vaincu. D’autant que les grands patrons du parti démocrate, à New York ou à Washington ne se sont pas joints aux appels à la démission. Tout en jugeant les accusations contre le gouverneur « troublantes », le leader démocrate du Sénat américain Chuck Schumer a, comme d’autres, appelé à attendre les résultats de l’enquête prévue sur ces allégations.

Une enquête lancée

Andrew Cuomo, un ancien procureur, a fini par accepter de la confier à la procureure de l’Etat, Letitia James, à l’indépendance incontestée. La durée de l’enquête n’a pas été précisée. Pour forcer Andrew Cuomo à démissionner, le parlement de New York serait dans l’obligation de lancer contre lui une procédure en destitution similaire à celle qui existe au niveau fédéral pour destituer un président. Ce sénario parait toutefois improbable, alors que la polarisation est désormais très importante.

« Si ce scandale avait éclaté il y a quelques années, les démocrates n’auraient pas d’autre choix que d’appeler à la démission de Cuomo », a estimé aussi Michelle Goldberg, éditorialiste au New York Times. Mais après les manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd en mai 2020, dit-elle, « la guerre culturelle s’est déplacée vers les questions raciales ». Pour autant, même s’il échappe à une démission ou destitution, beaucoup pensent que la carrière politique de Andrew Cuomo est tout de même presque terminée.