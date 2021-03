La colonie pénitentiaire dans la région russe de Vladimir, là où Navalny doit normalement purger sa peine. — Mikhail Metzel/TASS/Sipa USA/SIPA

Deux expertes indépendantes des Nations unies ont réclamé ce lundi une enquête internationale sur l'empoisonnement en août du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, dont elles réclament la « libération immédiate ». Ce dernier purge une peine de deux ans et demi de prison, prononcée peu après son retour en Russie.

« Etant donné la réponse inadéquate des autorités nationales, l’utilisation d’armes chimiques interdites (…), nous pensons qu’une enquête internationale devrait être menée de toute urgence afin d’établir les faits et de clarifier toutes les circonstances concernant l’empoisonnement de M. Navalny », ont déclaré dans un communiqué Agnès Callamard, Rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et Irene Khan, Rapporteure spéciale sur la promotion et la protection de la liberté d’opinion et d’expression.

Détenu à Pokrov

« Alexeï Navalny est arrivé dans un établissement des services pénitentiaires russes de la région de Vladimir pour effectuer sa peine », a indiqué fin février dans un communiqué la commission publique de Moscou (ONK) de surveillance des lieux de détention.

Selon des sources interrogées par les agences TASS et Ria Novosti, l’opposant sera transféré dans la colonie pénitentiaire numéro 2 située dans la petite ville de Pokrov, dans la région de Vladimir, en Russie européenne.