Andorre-la-Vieille, capitale de la principauté d'Andorre. — Nicolas Stival / 20 Minutes

Il va être de nouveau plus simple de se rendre en Andorre. Les tests sérologiques ou PCR ne seront plus nécessaires à partir de ce lundi pour les déplacements transfrontaliers entre l’Andorre et la France pour des séjours de moins de 24 heures, a annoncé dimanche l’ambassade de France de la principauté.

Cette nouvelle était attendue. Le 16 février en effet, le chef du gouvernement andorran, Xavier Espot, avait demandé lors d’une visioconférence avec son homologue français, Jean Castex, que les mesures de restrictions de circulation entre frontaliers de la principauté et du département de l’Ariège soient assouplies.

Depuis la fin janvier, les frontaliers devaient produire un test PCR négatif datant de moins de 72 heures pour entrer dans le petit état pyrénéen, à l’exception des transporteurs routiers ou des Français résidant à moins de 30 km de la frontière et ayant séjourné moins de 24 heures en Andorre. Cependant, les mesures sanitaires de restrictions de circulation mises en place le 30 janvier restent en vigueur pour les autres voyageurs, car la propagation du variant anglais s’accélère sur le territoire français, a encore précisé la même source.