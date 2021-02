Une infirmière prépare une dose de vaccin contre le Covid-19 (illustration). — Carlos Lemos/EFE/SIPA

Les Américains vont avoir le choix entre trois vaccins pour faire face au Covid-19. Les Etats-Unis ont accordé samedi une autorisation en urgence au vaccin de Johnson & Johnson pour les personnes âgées de 18 ans et plus, a annoncé l’Agence américaine des médicaments (FDA). Le président Joe Biden a aussitôt salué cette approbation tout en appelant à ne pas « baisser la garde » contre la pandémie.

Ce vaccin unidose appelé Janssen Covid-19, qui peut être stocké à des températures de réfrigérateur, rejoint ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna dans l’immense campagne de vaccination aux Etats-Unis, où la pandémie a fait plus de 500.000 morts. Après avoir étudié en détail les données des essais cliniques, conduits sur plus de 43.000 personnes, un comité d’experts avait recommandé vendredi la mise sur le marché du vaccin de l’entreprise américaine.

Au moins trois millions de doses du produit de « J & J » sont prêtes à être distribuées dès la semaine prochaine, selon le gouvernement américain. Johnson & Johnson s’est engagé à acheminer 100 millions de doses aux Etats-Unis avant la fin du mois de juin. Avec 600 millions de doses commandées au total à Pfizer et Moderna, les Etats-Unis disposeront déjà, d’ici la fin juillet, d’assez de vaccins pour immuniser la quasi-totalité de la population. L’ajout des doses de Johnson & Johnson pourrait encore accélérer la campagne de vaccination. Au total, plus de 72 millions de piqûres ont déjà été réalisées dans le pays.

Un vaccin à « vecteur viral »

Le vaccin de « J & J », dont les injections ont déjà commencé en Afrique du Sud, est un vaccin à « vecteur viral ». Il utilise comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter des instructions génétiques d’une partie du virus responsable du Covid-19. Une fois dans les cellules, une protéine typique du SARS-CoV-2 est produite, éduquant le système immunitaire à le reconnaître.

Lors des essais cliniques, l’efficacité du vaccin était de 85,9 % contre les formes graves du Covid-19 aux Etats-Unis, selon les chiffres communiqués par la FDA. Elle était de 66,1 % contre les formes modérées de la maladie, et globalement « similaire » pour toutes les catégories de population (âges, groupes ethniques). Les effets secondaires les plus fréquemment observés étaient une douleur à l’endroit de l’injection, des maux de tête, de la fatigue et des douleurs musculaires.